Seleção: candidato único à presidência da CBF revela onde Ancelotti irá morar

O médico Samir Xaud, candidato único à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), encerrou a polêmica e revelou aonde o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, irá morar durante sua passagem pelo Brasil.

- Ele vai morar no Brasil! Vai morar no Rio de Janeiro, como eu (risos). Tenho que ficar aqui para trabalhar - afirmou Xaud.

Em entrevista à 'CNN', o ex-presidente da federação de Roraima confirmou que Ancelotti será treinador da seleção. Samir Xaud explicou que confia no trabalho do italiano e que dará toda autonomia para ele trabalhar.

- Risco nenhum, será o nosso o treinador! Acredito e confio muito no trabalho dele, já fizemos um contato prévio pelos bastidores para dar uma segurança jurídica para ele, para dizer que é para ele vir. Sabemos o momento de instabilidade institucional que ele estava vivendo. Ele será o nosso técnico e terá toda autonomia necessária para trabalhar, sem interferência externa. Estamos apenas aguardando ele vir e fazer o trabalho, para que a gente consiga trazer esse hexa para o Brasil - completou.

Quem é Samir Xaud?

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, é médico infectologista e especialista em medicina esportiva. Ele também atua como empresário e dirigente esportivo.

Samir foi eleito, no início de 2024, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), em um processo que marca uma transição histórica: substituirá o pai, Zeca Xaud, que ocupa o cargo desde a década de 1980 e encerrará seu mandato em 2026, após quatro décadas à frente da entidade.

Samir Xaud divide a rotina entre a medicina, a gestão esportiva e os negócios. É proprietário de um centro de treinamento em Boa Vista voltado para práticas de saúde, bem-estar e atividades físicas. A experiência na área médica também inclui atuação como diretor do Hospital Geral de Roraima, um dos maiores do estado, além de consultório na área de infectologia.

A trajetória no futebol é marcada por herança e ambição. A eleição para a presidência da FRF, realizada com a participação ativa do pai, simbolizou a continuidade de uma linhagem de influência no futebol roraimense. Embora só assuma o cargo oficialmente em 2027, Samir já articula sua presença nos bastidores do futebol nacional, tendo recebido apoio de ao menos 19 entidades que manifestaram publicamente sua adesão a um projeto de estabilidade e reformulação da CBF. O manifesto foi publicado na noite de quinta-feira, horas após Ednaldo Rodrigues ser destituído do cargo de presidente da CBF.

A busca pela presidência da CBF não é a primeira incursão de Samir na esfera pública. O médico já tentou duas vezes ingressar na política. Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo Partido Verde e obteve 2.069 votos. Quatro anos depois, em 2022, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo MDB e somou 4.816 votos, tornando-se o primeiro suplente da sigla em Roraima. Embora não tenha sido eleito, a votação expressiva reforçou sua visibilidade e ampliou os contatos políticos ao nível nacional.

Samir representa um perfil diferente do que tradicionalmente domina os bastidores do futebol brasileiro. Jovem em relação aos principais dirigentes do país, ele tem buscado projetar uma imagem de renovação e modernidade. Em um cenário marcado por disputas judiciais, polarizações políticas e questionamentos sobre transparência na CBF, o dirigente roraimense surge como uma figura que defende maior equilíbrio institucional, reorganização interna e valorização das federações menores.