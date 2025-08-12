Seleção Brasileira voltará à Granja Comary após quase dois anos

A CBF atendeu a um desejo de Carlo Ancelotti, que se encantou com as instalações da Granja Comary, e decidiu fazer toda a preparação para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no CT da Seleção, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. No próximo mês, o Brasil encara o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em El Alto.

A última vez que a Seleção principal treinou na Granja Comary foi há quase dois anos. Em novembro de 2023, então comandado por Fernando Diniz, o Brasil se preparou em Teresópolis para os jogos com Colômbia e Argentina, pelo primeiro turno das Eliminatórias.

— Vamos fazer a preparação na Granja. A gente segue com a comissão técnica no dia 30, os atletas começam a chegar no dia 31, e ficaremos até dia 8. Na véspera (do segundo jogo) a gente vai para a Bolívia. Ficaremos o primeiro dia em Santa Cruz de la Sierra, até o dia do jogo. Iremos para El Alto somente na hora do jogo — explicou o coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano.

Caetano foi um dos convidados desta terça-feira (12) do palco Sport Tech by Lance!, na Rio Innovation Week. Depois, o coordenador da Seleção concedeu entrevista exclusiva ao Lance!.

Seleção enfrentará equipes da Ásia e da África este ano

Após encerrar sua participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil terá mais quatro jogos nesta temporada, nas Datas Fifa de outubro e novembro.

Já está definido que os confrontos de outubro serão diante de equipes da Ásia, e os de novembro com adversários da África. Os jogos com os asiáticos deverão ser contra Coreia do Sul e Japão, mas Rodrigo Caetano ainda não quis confirmar.

— Falta assinar os contratos, por isso não podemos cravar. É mais ou menos como contratar jogadores, enquanto não tiver tudo assinado… Pode ter um detalhe ou outro, e aí você tem que mudar de seleção. Prefiro me resguardar ao direito de não confirmar. Mas assim que a CBF tiver todas as seleções confirmadas, e não só para os amistosos de outubro, mas também de novembro em diante, facilita para nós.