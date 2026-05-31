O pai do lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit (Rússia), compareceu ao Maracanã neste domingo (31) para assistir ao último jogo da Seleção Brasileira antes da viagem para os Estados Unidos. Orgulhoso, Marcos Justino valorizou o técnico Carlo Ancelotti pela oportunidade concedida ao filho e disse que o atleta poderia "estar há mais tempo" no grupo do Brasil.

continua após a publicidade

— Foi uma felicidade enorme quando chamou o nome dele. Era para ele já estar há mais tempo, mas, graças a Deus, o Ancelotti veio e reconheceu o trabalho dele — contou ao Lance!.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O estádio onde acontecerá o amistoso contra o Panamá, a partir das 18h30 (de Brasília), foi o palco do grande momento de Douglas com a camisa da Seleção Brasileira. Em 2016, o lateral foi titular na final olímpica que trouxe o ouro inédito para o Brasil. Isso torna o dia ainda mais especial para o pai, que torce por sua titularidade na Copa do Mundo.

— Está sendo maravilhoso, principalmente hoje, que é o último dia com a torcida. É especial. Em nome de Jesus (Douglas Santos será titular), o importante é trazer o hexa — concluiu Marcos.

continua após a publicidade

Douglas Santos em ação pela Seleção Brasileira no jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Douglas Santos, lateral da Seleção Brasileira

De esquecido na Seleção por nove anos à provável titularidade na Copa do Mundo, Douglas Santos é um dos jogadores menos badalados na lista de 26 convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial. Mas o trabalho silencioso, a resiliência de um menino de infância humilde e que ficou um ano se recuperando de uma fratura no fêmur, e a inspiração em três laterais que fizeram história na Seleção deram ao jogador do Zenit a possibilidade de disputar um Mundial quando muitos — e até ele mesmo — já não imaginavam.

Douglas dos Santos Justino de Melo nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 22 de março de 1994 — portanto, menos de três meses antes da conquista do tetra. Filho de pai motorista de ônibus e de mãe dona de casa, ele cresceu em um bairro popular da capital paraibana e teve uma infância simples. E, como quase todo menino, logo teve o futebol como uma das paixões.

➡️ Clique aqui para conhecer todos os detalhes da carreira de Douglas Santos