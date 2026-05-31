Presidente da CBF analisa situação de Neymar e revela se pensa em cortes

O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Antes da bola rolar, Samir Xaud, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), revelou a situação dos bastidores do assunto Neymar.

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Presidente da CBF revela futuro de Neymar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CBFTV)

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Samir Xaud destaca autonomia de Ancelotti sobre tópico Neymar

Durante transmissão da GE Tv, Samir Xaud foi convidado a revelar os bastidores da Seleção Brasileira, com isso, o tópico Neymar foi algo mencionado. O presidente confirmou escolha total de Ancelotti e futuro de Neymar na Copa:

- Desde o início, a comissão técnica tem 100% de autonomia, a comissão médica também. A gente acompanha porque estamos ali no dia a dia, mas o Ancelotti já deixou bem claro que os 26 são esses. A gente não pensa em cortes em nenhum momento. Tenho certeza que ele fez a melhor opção para a nossa Seleção. Estou muito tranquilo em relação a isso - disse Samir Xaud.

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Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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