menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedor viaja 633 km para ver jogo da Seleção Brasileira no Rio

Brasil se despede da torcida antes da Copa do Mundo

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
16:58
Favorite o Lance! no Google
Torcedor viaja 633 Km para ver a Seleção Brasileira (Foto: Maurício Luz/ Lance!)
imagem cameraTorcedor viaja 633 Km para ver a Seleção Brasileira (Foto: Maurício Luz/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O clima de expectativa toma conta do entorno do Maracanã, onde Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31). A movimentação é grande, mas o público ainda se distribui de forma equilibrada, sem uma concentração expressiva em frente ao portão por onde o ônibus da Seleção chega. Contudo, entre os poucos que estão ao redor do estádio, está Douglas, que percorreu 633 km para assistir à partida.

continua após a publicidade

➡️Brasil vale 26 vezes mais do que o Panamá; veja abismo financeiro

Junto da esposa Carol, Douglas saiu de Descalvado, no interior de São Paulo,
para realizar um sonho, como o próprio descreveu.

— O coração tá a mil, pô. Realizando meu primeiro sonho. Andei 633 km pra ver hoje o Brasil ganhar. Isso aqui é surreal. Tem que vir, tem que experimentar, Rio de Janeiro. 3 a 0. Vinicius Junior, Paquetá, Casemiro — disse.

O entorno do Maracanã, embora cheio, não revela a mesma aglomeração no portão principal de acesso do time. A maioria dos presentes no local prefere circular pela esplanada, aguardando o início da partida ou as atrações pré-jogo. Muitos, inclusive, sequer sabem qual é o portão de entrada da delegação brasileira, situação incomum em partidas dos clubes cariocas.

continua após a publicidade

Que horas é o jogo do Brasil hoje? Saiba onde assistir ao amistoso contra o Panamá

O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes da viagem para a América do Norte. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais um amistoso no dia 6, contra o Egito, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

continua após a publicidade

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias