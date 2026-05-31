Torcedor viaja 633 km para ver jogo da Seleção Brasileira no Rio

O clima de expectativa toma conta do entorno do Maracanã, onde Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31). A movimentação é grande, mas o público ainda se distribui de forma equilibrada, sem uma concentração expressiva em frente ao portão por onde o ônibus da Seleção chega. Contudo, entre os poucos que estão ao redor do estádio, está Douglas, que percorreu 633 km para assistir à partida.

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Junto da esposa Carol, Douglas saiu de Descalvado, no interior de São Paulo,

para realizar um sonho, como o próprio descreveu.

— O coração tá a mil, pô. Realizando meu primeiro sonho. Andei 633 km pra ver hoje o Brasil ganhar. Isso aqui é surreal. Tem que vir, tem que experimentar, Rio de Janeiro. 3 a 0. Vinicius Junior, Paquetá, Casemiro — disse.

O entorno do Maracanã, embora cheio, não revela a mesma aglomeração no portão principal de acesso do time. A maioria dos presentes no local prefere circular pela esplanada, aguardando o início da partida ou as atrações pré-jogo. Muitos, inclusive, sequer sabem qual é o portão de entrada da delegação brasileira, situação incomum em partidas dos clubes cariocas.

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O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes da viagem para a América do Norte. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais um amistoso no dia 6, contra o Egito, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

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