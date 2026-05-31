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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção chega ao Maracanã, e Neymar é o último a descer do ônibus; veja imagens

Jogadores do Brasil fazem último amistoso em território nacional neste domingo (1º)

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
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João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
17:23
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Vini Jr na chegada ao Maracanã para Brasil x Panamá
imagem cameraVini Jr chega ao Maracanã para amistoso da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Sob grande expectativa, a Seleção Brasileira chegou ao Maracanã por volta das 16h40 (de Brasília) para o último amistoso em território nacional antes da Copa do Mundo. A movimentação no entorno do estádio já indicava o clima de decisão simbólica, com torcedores acompanhando a chegada da delegação e reforçando o apoio à equipe.

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O último jogador a desembarcar do ônibus foi Neymar, que, mesmo presente com o grupo, não está relacionado para a partida. O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e continua em tratamento com o departamento médico da Seleção Brasileira. Ao aparecer, o craque do Santos foi ovacionado.

A chegada dos jogadores foi marcada por forte presença de segurança e organização no acesso ao estádio, enquanto parte dos atletas foi recebida por torcedores que tentavam registrar o momento com celulares e bandeiras.

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Assim como a chegada, a saída dos convocados por Ancelotti também reuniu uma multidão. O Lance! esteve no lugar e teve contato com muitos pais, que relataram que foram ao local acompanhando o entusiasmo dos filhos, que fizeram questão de ver de perto os jogadores da Seleção. A movimentação acabou transformando o entorno do hotel em um ponto de encontro entre gerações, unidas pelo mesmo objetivo de ver a equipe nacional de perto.

Veja o momento da chegada da Seleção Brasileira com Neymar

Brasil x Panamá: que horas é o jogo do Brasil hoje? 

Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

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