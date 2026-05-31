Sob grande expectativa, a Seleção Brasileira chegou ao Maracanã por volta das 16h40 (de Brasília) para o último amistoso em território nacional antes da Copa do Mundo. A movimentação no entorno do estádio já indicava o clima de decisão simbólica, com torcedores acompanhando a chegada da delegação e reforçando o apoio à equipe.

continua após a publicidade

O último jogador a desembarcar do ônibus foi Neymar, que, mesmo presente com o grupo, não está relacionado para a partida. O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e continua em tratamento com o departamento médico da Seleção Brasileira. Ao aparecer, o craque do Santos foi ovacionado.

A chegada dos jogadores foi marcada por forte presença de segurança e organização no acesso ao estádio, enquanto parte dos atletas foi recebida por torcedores que tentavam registrar o momento com celulares e bandeiras.

continua após a publicidade

Assim como a chegada, a saída dos convocados por Ancelotti também reuniu uma multidão. O Lance! esteve no lugar e teve contato com muitos pais, que relataram que foram ao local acompanhando o entusiasmo dos filhos, que fizeram questão de ver de perto os jogadores da Seleção. A movimentação acabou transformando o entorno do hotel em um ponto de encontro entre gerações, unidas pelo mesmo objetivo de ver a equipe nacional de perto.

Veja o momento da chegada da Seleção Brasileira com Neymar

Brasil x Panamá: que horas é o jogo do Brasil hoje?

O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade