Brasil x Panamá: famosos chegam ao Maracanã para despedida da Seleção

O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Maracanã neste domingo (31). Além dos mais de 70 mil torcedores esperados para acompanhar o amistoso entre Brasil e Panamá, a partida também reúne uma série de personalidades, ex-jogadores, artistas e familiares dos atletas da Seleção Brasileira. O confronto é o último compromisso da equipe em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de 2026.

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Entre os convidados que já chegaram ao estádio está o ator e apresentador Lázaro Ramos, que foi recebido com carinho pelos torcedores nos arredores do Maracanã. Quem também chegou cedo foi o cantor Belo. Outra presença de destaque é a de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro.

O cantor Thiaguinho, parceiro de Neymar e de outros atletas, foi mais um a chegar cedo ao Maracanã. O jogador fez um show no Rio de Janeiro no último sábado (30) e já seguiu na cidade para acompanhar o jogo do time nacional no Maracanã.

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Thiaguinho, cantor e compositor, presente no Maracanã para ver o jogo da Seleção (Foto: Lucas Bayer)

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão, Ronaldinho faz parte da geração que conquistou o pentacampeonato mundial para o Brasil e deu as caras no gramado do Maracanã. O ex-meia teve papel importante naquela campanha, marcando um dos gols mais marcantes do torneio, contra a Inglaterra.

Além das celebridades, familiares de diversos jogadores convocados por Carlo Ancelotti também marcaram presença no estádio. Entre eles estão parentes do atacante Luiz Henrique e do volante Bruno Guimarães, que aproveitaram a oportunidade para acompanhar de perto o último compromisso da equipe antes do início da caminhada no Mundial.

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A movimentação nos camarotes e áreas reservadas começou horas antes da bola rolar. Muitos convidados chegaram cedo para registrar o momento e acompanhar a preparação dos jogadores para a partida. O ambiente é de festa e despedida, já que o amistoso representa o encerramento da preparação da Seleção em território nacional.

Após o confronto diante do Panamá, a delegação brasileira embarca nesta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026. A estreia da equipe comandada por Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

O Brasil integra o Grupo C da competição, que também conta com as seleções do Haiti e da Escócia. Até lá, a expectativa é de que a torcida mantenha o entusiasmo demonstrado no Maracanã, transformando a despedida em uma grande celebração e em um voto de confiança para a busca do tão sonhado hexacampeonato mundial.

Cantor Belo chega ao Maracanã para assistir Brasil x Panamá (Foto: Lucas Bayer)

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Confira mais famosos que marcaram presença no Maracanã:

Ronaldinho Gaúcho no Maracanã para Brasil x Panamá (Foto: Lucas Bayer)

Jorge Aragão também presente para Brasil x Panamá (Foto: Lucas Bayer)

Alcione marcou presença no Maracanã para o jogo (Foto: Lucas Bayer)

O cantor Michel Teló também está no Maracanã (Foto: Lucas Bayer)