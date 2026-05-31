Criançada domina hotel da Seleção Brasileira e mantém vivo sonho do hexa

Mais de mil torcedores se reuniram em frente ao hotel onde a Seleção Brasileira está hospedada, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, para acompanhar a saída dos 26 jogadores. Em meio à multidão vestida de verde e amarelo, um dado chamou atenção: crianças eram a maioria entre os presentes

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A cena surpreende porque contraria uma ideia que ganhou força nos últimos anos: a de que as novas gerações teriam se afastado da Seleção Brasileira. A última Copa do Mundo conquistada pelo Brasil foi em 2002. Desde então, milhões de crianças nasceram sem nunca ter visto o país levantar o troféu mais importante do futebol.

Ainda assim, o público infantil marcou presença. Com bandeiras, camisas da Seleção e celulares nas mãos, as crianças aguardavam ansiosamente a passagem dos jogadores. Em poucos segundos, os gritos de incentivo tomavam conta da rua e transformavam a espera em celebração.

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Rafael corre em direção ao ônibus da Seleção Brasileira para se despedir dos convocados (Foto: Arquivo Pessoal)

Muitos pais relataram que foram ao local motivados pelos filhos, acompanhando de perto o entusiasmo das crianças que, mesmo sem terem vivido as conquistas mundiais ou grandes gerações da Seleção, mantêm vivo o sonho do hexa.

Em um momento em que frequentemente se questiona o espaço da Seleção no coração dos brasileiros, a cena na Barra Olímpica trouxe uma resposta espontânea das arquibancadas improvisadas nas ruas: o sonho de ver o Brasil campeão do mundo continua vivo.

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Brasil x Panamá: último amistoso em território nacional antes da Copa

O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes da viagem para a América do Norte. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais um amistoso no dia 6, contra o Egito, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

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