Thiaguinho manda recado a Neymar antes de jogo da Seleção Brasileira

O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos que serão disputados antes da Copa do Mundo de 2026. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Thiaguinho, cantor e compositor, marcou presença no duelo e mandou um recado direto a Neymar sobre expectativas para a competição.

continua após a publicidade

Thiaguinho exalta convocação de Neymar em jogo amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Recado de Thiaguinho para Neymar

Questionado sobre quem seria o melhor jogador dessa edição do torneio, Thiaguinho não pensou duas vezes ao responder o nome do Camisa 10 do Santos. Na mesma resposta, o cantor revelou como foi a comemoração ao ver o nome de Neymar na lista final:

- O craque da Copa? É difícil, mas eu gostaria que fosse o Neymar. Eu estava na casa dele durante a convocação, demos um abraço de satisfação e vitória. Ele sabe o quanto ele se dedicou nesse tempo, a gente que ama ele, está muito feliz.

continua após a publicidade

Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos próximos jogos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.