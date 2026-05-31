Escalação da Seleção: Brasil tem time definido para despedida no Maracanã

A Seleção Brasileira já está definida para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. A confirmação da equipe, na verdade, não trouxe surpresas. Durante a entrevista coletiva concedida no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti já havia antecipado os 11 jogadores que iniciarão a partida, mantendo a formação planejada para o último compromisso da equipe em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026.

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O Brasil entrará em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Jr. e Raphinha. A escalação reúne nomes experientes e atletas que chegam em alta após boas temporadas por seus clubes, formando a base que o treinador italiano pretende utilizar na competição.

A partida no Maracanã será uma das últimas oportunidades para a comissão técnica observar o comportamento da equipe em situação real de jogo antes da estreia na Copa do Mundo. Embora o amistoso tenha caráter preparatório, a expectativa é de que o confronto sirva para ajustar detalhes táticos, fortalecer o entrosamento do grupo e oferecer mais ritmo de jogo aos convocados. O Brasil ainda enfrenta o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, antes do início do Mundial.

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Um dos aspectos que chama atenção para o duelo é a possibilidade de um número elevado de alterações ao longo dos 90 minutos. Em acordo entre as comissões técnicas de Brasil e Panamá, ficou definido que cada equipe poderá realizar até 11 substituições durante a partida. A medida foi adotada justamente para ampliar as observações dos treinadores e permitir que mais atletas recebam minutos em campo.

A estratégia é considerada importante especialmente neste momento de reta final de preparação. Com a Copa do Mundo prestes a começar, a comissão técnica busca equilibrar a carga física dos jogadores, evitar desgaste excessivo e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades para que todos os convocados estejam em ritmo adequado para a competição.

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O confronto também terá um significado especial por marcar a despedida da Seleção Brasileira do país antes do embarque para o Mundial. A delegação deixará o Brasil nesta segunda-feira (1º), com destino aos Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026.

A estreia brasileira está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, a equipe comandada por Ancelotti ainda terá pela frente Haiti e Escócia na primeira fase da competição. Até lá, o amistoso diante do Panamá representa a última chance de ajustes e testes antes do início da caminhada em busca do hexacampeonato mundial.

Vini Jr na chegada ao Maracanã para Brasil x Panamá (Foto: Divulgação / CBF)

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