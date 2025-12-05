Feriado na Copa do Mundo? Veja as datas de jogos do Brasil

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta sexta-feira (5), e o Brasil será o cabeça de chave do grupo C. Com Marrocos, Escócia e Haiti como adversários confirmados, a Seleção Brasileira já tem as datas dessas partidas definidas.

Fazendo parte do grupo C, o Brasil disputará a fase de grupos dos dias 13 de junho a 24 de junho. A primeira partida Seleção acontecerá no dia 13 de junho, um sábado, contra a equipe marroquina. A partida poderá ser no Gillete Stadium (Boston) ou MetLife Stadium (Nova Jersey).

Já o segundo confronto será contra o Haiti, numa sexta-feira (19), acontecendo ou em Boston (Gillete Stadium) ou no Lincoln Finacial Field (Filadélfia).

A terceira e última partida do Brasil na fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira. Ou será sediada na Mercedes-Benz (Atlanta) ou Hard Rock Stadium (Miami).

Os locais e horários dos jogos serão definidos neste sábado.

Grupo do Brasil (Foto: Divulgação/Lance!)

Grupo do Brasil está definido!

Jogos do Brasil na Copa cairão em algum feriado?

Nenhuma partida do Brasil cairá em nenhum feriado.

Existe folga em jogos do Brasil?

De acordo com a Lei Brasileira, não existe obrigatoriedade para que uma empresa libere seus funcionários em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. A presença no trabalho e escolas irá de acordo com a decisão dos responsáveis.