Ivete transforma Maracanã em micareta antes de Brasil x Panamá

O clima de Copa do Mundo tomou conta do Maracanã antes mesmo de a bola rolar para Brasil x Panamá, na tarde deste domingo (31). Coube à cantora baiana Ivete Sangalo comandar a festa que antecedeu a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional, transformando o estádio em uma verdadeira micareta e arrancando aplausos, gritos e muita animação dos torcedores presentes.

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A apresentação começou de forma impactante. Ivete entrou no gramado pelos vestiários do Maracanã e caminhou em direção ao centro do campo, sendo imediatamente reconhecida pelos torcedores que já ocupavam as arquibancadas. Em seguida, correu em direção ao palco montado à direita das cabines de rádio, atrás de um dos gols do estádio, dando início ao espetáculo que embalou o público presente.

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Com seu repertório de sucessos e a energia característica dos grandes carnavais de Salvador, a artista colocou o Maracanã para cantar e dançar. Mesmo com os portões ainda recebendo milhares de torcedores e o estádio em processo de lotação, o público que já estava acomodado respondeu à altura, acompanhando as músicas e participando da festa criada pela cantora.

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Ivete Sangalo em show antes de Brasil x Panamá (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Folhapress)

Um dos momentos mais marcantes da apresentação aconteceu quando Ivete convidou alguns ex-jogadores para subir ao palco. Entre os nomes que participaram da celebração estavam Ronaldinho Gaúcho, Edílson, Denílson, Júnior e Juliano Belletti. A presença dos ídolos aumentou ainda mais a empolgação das arquibancadas, que responderam com muitos aplausos e pedidos de interação.

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A festa promovida por Ivete serviu como uma espécie de aquecimento para uma tarde carregada de simbolismo para a Seleção Brasileira. O amistoso diante do Panamá marca a última partida da equipe no Brasil antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Após o compromisso no Maracanã, a delegação embarca nesta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, onde concluirá os preparativos para o torneio.

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A estreia brasileira no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá ainda pela frente os confrontos contra Haiti e Escócia na primeira fase da competição.

Antes da tensão natural que acompanha uma Copa do Mundo, porém, o que prevaleceu no Maracanã foi o clima de celebração. E ninguém simbolizou melhor esse momento do que Ivete Sangalo, que transformou um estádio de futebol em um grande carnaval, deixando a torcida brasileira ainda mais empolgada para o início da partida.

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