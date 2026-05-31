Decisão de Ancelotti em Brasil x Panamá chama atenção: 'Não existe

Brasil e Panamá vão se enfrentar, na noite deste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti para o duelo chamou atenção de torcedores nas redes sociais.
Para enfrentar o Panamá, Ancelotti escalou o Brasil sem Endrick, xodó de boa parte dos torcedores da Seleção Brasileira. O ataque será formado por Vini Jr, Raphinha, Luiz Henrique e Matheus Cunha. A bola rola às 18h30 no Maracanã.
Nas redes sociais, a decisão do técnico italiano de ir sem o jovem atacante do Real Madrid repercutiu muito. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão de Ancelotti
não existe o endrick fora desse jogo— ₁₉₁₂ (@marcelinhonj) May 31, 2026
Brasil só tem chances nessa Copa se Neymar Endrick Rayan assumiram a titularidade— UlyAcervo (@ulyacervo) May 31, 2026
🚨 AGORA: Chocando um total de 0 pessoas, Endrick começará a partida do Brasil contra o Panamá no banco de reservas. pic.twitter.com/UkwkJ6sVE7— Endrick Mil Grau ☆ (@endrickmilgrau_) May 31, 2026
Sem endrick sem minha audiência https://t.co/TXIyIOGUOS— w.benson (@lmjbush) May 31, 2026
Endrick vai comer pouco banco kkkkkk— 9 e Faixa (@noveefaixac) May 31, 2026
Escalação do Brasil contra o Panamá
O Brasil já está definido para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. A confirmação da equipe, na verdade, não trouxe surpresas. Durante a entrevista coletiva concedida no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti já havia antecipado os 11 jogadores que iniciarão a partida, mantendo a formação planejada para o último compromisso da equipe em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026.
Contra o Panamá, Brasil entrará em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Jr. e Raphinha. A escalação reúne nomes experientes e atletas que chegam em alta após boas temporadas por seus clubes, formando a base que o treinador italiano pretende utilizar na competição.
