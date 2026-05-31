Fora de Campo

Decisão de Ancelotti em Brasil x Panamá chama atenção: 'Não existe

Duelo será o último da Seleção em território nacional antes da Copa

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
17:35
Carlo Ancelotti
imagem cameraCarlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
Brasil e Panamá vão se enfrentar, na noite deste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti para o duelo chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

Para enfrentar o Panamá, Ancelotti escalou o Brasil sem Endrick, xodó de boa parte dos torcedores da Seleção Brasileira. O ataque será formado por Vini Jr, Raphinha, Luiz Henrique e Matheus Cunha. A bola rola às 18h30 no Maracanã.

Nas redes sociais, a decisão do técnico italiano de ir sem o jovem atacante do Real Madrid repercutiu muito. Veja os comentários abaixo:

Vini Jr na chegada ao Maracanã para Brasil x Panamá (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Veja comentários sobre a decisão de Ancelotti

Escalação do Brasil contra o Panamá

O Brasil já está definido para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. A confirmação da equipe, na verdade, não trouxe surpresas. Durante a entrevista coletiva concedida no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti já havia antecipado os 11 jogadores que iniciarão a partida, mantendo a formação planejada para o último compromisso da equipe em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026.

Contra o Panamá, Brasil entrará em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Jr. e Raphinha. A escalação reúne nomes experientes e atletas que chegam em alta após boas temporadas por seus clubes, formando a base que o treinador italiano pretende utilizar na competição.

