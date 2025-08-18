menu hamburguer
O que sabemos da pré-lista de Ancelotti na Seleção Brasileira

Nomes como Richarlison, Neymar e Kaio Jorge estão em alta. Vini Jr. está fora

Atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, em jogo contra o Corinthians (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)
imagem cameraAtacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, em jogo contra o Corinthians (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)
Dia 18/08/2025
22:00
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois últimos compromisso da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, dia 9, em La Paz. Com o Brasil já classificado para o Mundial, o treinador italiano poderá fazer alguns testes.

E antes mesmo da lista final ser divulgada, os nomes da lista larga de Ancelotti começam a pipocar na imprensa. Para ajudar o torcedor canarinho a saber se tem algum atleta de seu clube de coração ou algum craque do exterior, o Lance! levantou o que já se sabe até aqui na convocação do técnico italiano.

A principal ausência da Seleção será o atacante Vini Jr. Suspenso por ter recebido dois cartões amarelos, o jogador do Real Madrid estaria fora do confronto diante do Chile. Disposto a não levar o jogador para os 4 mil metros de altitude de La Paz, Ancelotti vai deixar o jogador de fora.

Por outro lado, Neymar está na lista larga do comandante canarinho. O jogador mostrou estar recuperado das lesões que o perseguiram nos últimos anos e tem mantido uma constância de participações nos jogos do Santos. Por conta disso, o nome do astro está cotado para aparecer na nomeação final para os dois compromissos. O goleiro Brazão, do Peixe, também está no grupo.

Outros dois nomes também retornam ao grupo de Ancelotti, pelo menos na lista larga. São os casos do zagueiro Eder Militão e do atacante Rodrygo. Os dois ficaram fora da primeira convocação do comandante italiano.

Nomes que retornaram com o treinador na primeira lista também estão na primeira chamada de Ancelotti. O atacante Richarlison, do Tottenham, autor de dois gols no fim de semana, e Casemiro, do Manchester United, são nomes bem prováveis na convocação final das eliminatórias.

Do que vazou até o momento da lista de Ancelotti, o que chamou a atenção foi a grande quantidade de atletas que atuam no futebol brasileiro. O Cruzeiro, por exemplo, tem quatro nomes: Kaiki, Kaio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno. O Botafogo surge com dois: Danilo e Vitinho. Vasco e São Paulo também têm os seus representantes: Paulo Henrique, pelo lado vascaíno, e Marcos Antônio, do Tricolor.

Após a convocação, a Seleção Brasileira vai iniciar a apresentação no dia 31 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O grupo vai trabalhar na serra até o dia 3, quando viaja para o Rio de Janeiro. No dia 4, a equipe vai encarar o Chile, no Maracanã. No dia seguinte, a delegação retorna para o CT da CBF e inicia a preparação para o confronto diante da Bolívia, no dia 9, em La Paz.

Confira abaixo os nomes na pré-lista de Ancelotti:

  • Gabriel Brazão e Neymar (Santos)
  • Eder Militão e Rodrygo (Real Madrid)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Vitinho e Danilo (Botafogo)
  • Kaio Jorge, Kaiki, Fabrício Bruno e Matheus Pereira (Cruzeiro)
  • Marcos Antônio (São Paulo)
  • Paulo Henrique (Vasco)
CBF busca por campos com boa qualidade para Carlo Ancelotti na Copa do Mundo
O que sabemos até agora da pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
