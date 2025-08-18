Jovem lateral é quarto jogador do Cruzeiro em pré-lista de Ancelotti

O jovem lateral-esquerdo Kaiki é mais um jogador do Cruzeiro que faz parte da pré-lista dos convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Também podem ser convocados na próxima segunda-feira (25) o atacante Kaio Jorge, o meia Matheus Pereira e o zagueiro Fabrício Bruno. O nome de Kaiki, de 22 anos, foi divulgado pelo portal “Central da Toca” e dos demais jogadores pelo “ge”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A lista definitiva, com 23 jogadores será anunciada na tarde de segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A apresentação será em 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A Seleção Brasileira vai enfrentar o Chile, dia 4, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, dia 9, em El Alto, às 20h30 (de Brasília), nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. O Brasil já garantiu vaga no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Kaiki e Kaio Jorge são novidades em pré-listas da Seleção Brasileira principal, mas têm experiência em seleções de base. O lateral foi campeão sul-americano Sub-20, em 2023, com cinco jogos sob o comando do técnico Ramon Menezes. Na última partida do hexagonal final, Kaiki entrou nos minutos finais e fez as duas assistências para os gols na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Bogotá. Também participou do Mundial Sub-20 em 2023.

continua após a publicidade

Kaio Jorge foi campeão mundial Sub-17, em 2019, com cinco gols em sete jogos. Na final contra o México, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), fez um dos gols na vitória por 2 a 1. Em 2017, participou do Sul-Americano Sub-15, com quatro gols em três jogos.

➡️Cruzeiro escalado para enfrentar o Mirassol com quatro mudanças

Zagueiro do Cruzeiro esteve na primeira pré-lista de Ancelotti mas não foi chamado

O zagueiro Fabrício Bruno, que esteve na última pré-lista mas não foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador (0 a 0) e Paraguai (1 a 0), em junho, já disputou dois jogos pela Seleção Brasileira, com o técnico Dorival Júnior, em 2024, e o meia Matheus Pereira tem uma partida pelo Brasil, também com Dorival Júnior no ano passado.