A uma semana da convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com Chile e Bolívia, o técnico Carlo Ancelotti vê a briga por uma vaga no ataque ficar acirrada. Richarlison, titular na primeira partida do italiano como técnico do Brasil, e Matheus Cunha, que alinhou entre os 11 no segundo confronto, tiveram boas atuações na Premier League. Além deles, Rodrigo Muniz e Pedro também se destacaram.

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o Lance! apresenta a série "Olho Neles, Ancelotti!", destacando os jogadores brasileiros que merecem estar radar do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, que será realizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Richarlison

Richarlison esteve na primeira lista de Carlo Ancelotti, teve atuação apenas discreta e chegou a ser questionado por parte da torcida. Mas começou a Premier League pedindo passagem para voltar à equipe nacional. No sábado (16), o atacante do Tottenham fez um golaço de voleio na vitória por 3 a 0 sobre o Burnley.

Pedro

Depois da polêmica que chegou a deixá-lo de fora dos relacionados do Flamengo em duas partidas no mês passado, Pedro voltou à equipe demonstrando o mesmo faro de gol de sempre. Nesse domingo (17), ele precisou de apenas 12 minutos para marcar duas vezes diante do Internacional, na vitória por 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Rodrigo Muniz

Cria do Flamengo, o atacante foi decisivo no Fulham ao marcar o gol de empate por 1 a 1 com o Brighton, pela primeira rodada da Premier League, nos acréscimos da partida.

Muniz está no Fulham desde 2021, mas vem se destacando nas duas últimas temporadas. Ele marcou dez gols e de uma assistência em 2023/24; e 11 gols e duas assistências na temporada passada. Jornais italianos apontam que a Atalanta tem interesse no jogador.

Philippe Coutinho

Foi um dos grandes responsáveis pelo massacre do Vasco sobre o Santos, no Morumbis, nesse domingo. O meia comandou o setor de criação e marcou dois dos seis gols do clube carioca na partida. Um dos principais jogadores da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o meia não é convocado desde meados de 2022.

Matheus Cunha

Titular na Seleção Brasileira diante do Paraguai, no segundo jogo de Carlo Ancelotti como treinador do Brasil, Matheus Cunha estreou pelo Manchester United. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Arsenal, o brasileiro foi elogiado pela imprensa inglesa e considerado um dos melhores em campo.