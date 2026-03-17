Convocado por Ancelotti, Andrey Santos revela evolução no Chelsea e prioriza Vasco no Brasil

Meia do Chelsea e da Seleção Brasileira, Andrey Santos contou os bastidores de sua relação com Liam Rosenior, sua evolução na Europa e uma volta ao Brasil. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador também comentou sobre sua origem no futsal e sua facilidade em chegar no ataque e marcar gols.

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Contratado pelo Chelsea em 2023/2024, Andrey Santos começou a se destacar na Europa com a camisa do Strasbourg, na temporada passada. O atleta foi emprestado ao clube francês, que pertence ao mesmo grupo da equipe londrina, para ganhar mais experiência e minutagem na Europa. O volante avaliou a Ligue 1 como uma porta de entrada para jogadores brasileiros.

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- Eu assinei muito jovem com o Chelsea em 23/24. Minha melhor temporada foi no Strasbourg, onde estava mais maduro após passar por um empréstimo no Nottingham Forest. Fui muito feliz. A torcida, o estafe me acolheu super bem, me senti em casa e fiz a melhor temporada disparada da minha vida. O Campeonato Frances é uma grande porta para os jovens. Não se compara com a Premier League, mas vi um estudo de que é a competição que mais vende jogador para a Premier League. Tem algumas coisas parecidas, mas Premier League é algo que nunca vi na minha vida, uma das competições mais difíceis do mundo, se não a mais difícil, mas esse processo na França foi fundamental na minha carreira.

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Um dos responsáveis por guinar a carreira de Andrey Santos foi o treinador Liam Rosenior. A dupla se conheceu no Strasbourg, mas se reencontrou no Chelsea após a saída de Enzo Maresca em dezembro de 2025.

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- Nos primeiros cinco meses, o treinador (do Strasbourg) era o Patrick Vieira, que me ajudou muito na adaptação, foi fundamental na minha carreira. Mas o Liam foi algo bem especial. Estava na pré-temporada, tive que me apresentar em uma quarta-feira, mas eu saí da pré-temporada nos Estados Unidos, mandei mensagem para o diretor perguntando se poderia me apresentar um dia depois por conta da primeira ultra do meu filho. Ele (Liam Rosenior) não pensou duas vezes, me liberou e desde então criamos uma conexão muito forte. No nosso primeiro encontro, ele não perguntou sobre mim, mas da minha esposa, do meu filho. Isso mostrou um pouco do caráter e da pessoa que ele é. Dentro de campo, é sem palavras. Tive a melhor temporada e ele sabe extrair o melhor de cada jogador.

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Em um dos principais clubes da Europa, Andrey Santos disputa posição com grandes nomes, como Enzo Fernández e Moisés Caicedo. O brasileiro contou sobre sua evolução na Inglaterra atuando ao lado de duas referências do setor.

- A gente é muito amigo mesmo. Não temos vaidade nenhuma. Estamos sempre juntos no CT. A gente só tem rivalidade quando é um contra o outro nos treinos. Nenhum sul-americano gosta de perder. É Brasil contra Argentina, Brasil contra Equador, mas é uma disputa bem saudável, sabemos lidar com isso e quem se beneficia é o Chelsea. A gente amadurece muito quando está com os melhores. Sua concentração tem que ser maior, seu nível acaba subindo. Tenho desfrutado muito desse momento em dividir o vestiário com o Mo (Caicedo), com Enzo, com Cole (Palmer) e é bom colocar essa parceria dentro de campo. É fundamental para os jovens chegarem em um vestiário assim e sermos unidos.

Formado na base do Vasco, Andrey Santos não pretende voltar ao Brasil tão cedo, uma vez que inicia sua caminhada no Velho Continente. No entanto, o atleta afirmou que priorizaria o Gigante da Colina em um retorno para seu país.

- O Vasco seria minha prioridade sim, mas não me vejo voltando hoje para o Brasil. Não posso falar do amanhã, mas estou feliz na Europa com meus filhos, com minha esposa. Mas se um dia eu voltar para o Brasil, não posso prometer, mas a prioridade com certeza seria o Vasco por tudo o que o clube representa para mim, pelo que fez por mim e pela minha família.

Na segunda-feira (17), Andrey Santos foi convocado por Carlo Ancelotti para compor o elenco da Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. O atleta é um dos nomes cotados para formar o plantel que disputará a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Andrey Santos é abraçado por Liam Rosenior na época de Strasbourg (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Confira outras respostas de Andrey Santos, meia do Chelsea

Faro artilheiro

- Eu acho que começou por conta do futsal. Eu jogava pelo Vasco e sempre brigava pela artilharia, sempre tive o prazer de fazer gol, mas no campo é um pouco mais difícil pela posição. Mas gosto de chegar na área, porque sei que a bola vai sobrar e é importante estar sempre ali pra conferir e fazer um golzinho que é importante pra um meio-campista.

Relação com Enzo Maresca e Mundial de Clubes

- Minha relação com o Enzo foi muito boa. Aprendi muito com ele. Sou muito grato. É claro que a minutagem não foi tão alta, mas eu entendo por conta da concorrência. Mas aprendi muito, quando ele deixou o clube, agradeci. Foram meus primeiros passos com a camisa do Chelsea. E foi um título muito importante, é um Mundial de Clubes e foi meu primeiro título como jogador profissional. Ainda mais com o que aconteceu na competição, onde eu vinha jogando pouco e passei a jogar mais e mais a partir das quartas de final, comecei a ganhar a confiança do estafe e foi fundamental esse título na minha carreira.

Importância do futsal

- O futsal é fundamental na formação, porque se você parar para analisar, o espaço é menor, você tem que pensar mais rápido, a marcação chega rápida. No meu ver, os jogos de alta intensidade, de alto nível são decididos em espaço curto. Se você olhar o campo e analisar, quem ganhar esse espaço curto, teoricamente ganha a partida. E o futsal ajuda muito na tomada de decisão e é fundamental na formação. Comecei de ala, depois fui pra beque, pivô e fiz até goleiro linha.

Chegada de Liam Rosenior no Chelsea

- Foi uma surpresa, porque a gente teve um contato assim que acabou o Campeonato Francês, a gente conversou, eu falei que gostaria de trabalhar com ele novamente. Ele disse que iríamos trabalhar juntos. O penúltimo contato que tivemos foi quando dei a notícia de que seria pai de novo, ele me mandou uma mensagem sobre o Mundial e eu o agradeci. E depois do jogo contra o Manchester City, o Enzo (Maresca) não estava mais, um diretor e um dos donos chegaram em mim e me deram a notícia antes de todos. Fiquei muito feliz, porque é diferente trabalhar com um cara que você conhece muito, que sabe do seu potencial e espero que possamos desfrutar desse momento juntos.

Conselho para Rayan

- Joguei pouco com o Rayan na base por conta da diferença de idade, mas jogamos dois jogos juntos na Copinha e no Sub-17. Tentei passar um pouco da minha experiência, porque sei o quão difícil é chegar aqui novo, em uma nova língua, em uma nova cultura. Sou muito grato as pessoas que me ajudaram, como o Thiago Silva, que me ajudou muito. Foi importante essa conversa que tivemos. Disse que cada um tem o seu tempo, dei o meu exemplo de que tive que rodar um pouco para chegar na Premier League. Dei o exemplo do Sávio (Savinho), que também rodou antes de chegar na Premier League, mas falei que estou muito feliz por ele ter chegado, se adaptado bem e para ficar tranquilo, trabalhar. E disse que na Premier League cada detalhe faz a diferença, porque os detalhes resolvem jogos. Uma alimentação a mais, um sono a mais pode mudar o cenário dentro de uma partida. Ele tá fazendo muito bem tudo o que tem feito e vai longe.

Significado do Vasco para Andrey Santos

- O Vasco significa muita coisa para mim. É um clube que eu tenho uma gratidão enorme, um amor enorme. Cheguei aos seis anos e fiquei até os 18, 19. Foi o clube que me formou, me ajudou como homem, me deu escola, morei um ano e meio no alojamento do clube. É um amor inexplicável. Vou levar o Vasco na minha mente e no meu coração para o resto da minha vida. Eu cheguei muito novo lá. Com 14 anos, comecei no alojamento. Ficava lá direto. A rotina era treino, tomava um banho rápido, já ia para a escola, estudava lá, jantava e dormia. Praticamente ficava o dia todo no CT. Esse momento que eu tive no Vasco, na escola com meus amigos, me amadureceu bastante e me ajudou muito a ser quem eu sou hoje.

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