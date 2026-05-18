O atacante do Bournemouth, e ex-Vasco, Rayan foi um dos 26 convocados na lista final de Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Apesar da especulação, a presença do atacante era incerta e fez com que a família do jogador celebrassem todos juntos no Rio de Janeiro.

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Durante a transmissão da Cazé Tv, a mãe do jogador se emocionou falando sobre a trajetória do atacante e afirmou ter apenas gratidão pelos os times que passou.

— Somente agradecer a Deus, estou muito feliz, foi uma luta muito grande, agradecer ao Vasco, ao Bournemouth, 'to' muito feliz — afirmou Vanessa, mãe do atacante.

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Vanessa, mãe do Rayan afirmou ter gratidão aos clubes que o atacante passou. (Foto: Reprodução)

Os 26 convocados:

GOLEIROS

Alisson

Ederson

Weverton

DEFENSORES

Alex Sandro

Bremer

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos

Gabriel Magalhães

Ibañez

Léo Pereira

Marquinhos

Wesley

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo (Botafogo)

Fabinho

Lucas Paquetá

ATACANTES

Endrick

Gabriel Martinelli

Igor Thiago

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar

Raphinha

Rayan

Vini Jr

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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