Mãe do Rayan celebra convocação do atacante na Seleção Brasileira: 'Agradecer ao Vasco'
Carlo Ancelotti divulgou os 26 convocados nesta segunda-feira (18)
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O atacante do Bournemouth, e ex-Vasco, Rayan foi um dos 26 convocados na lista final de Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Apesar da especulação, a presença do atacante era incerta e fez com que a família do jogador celebrassem todos juntos no Rio de Janeiro.
Durante a transmissão da Cazé Tv, a mãe do jogador se emocionou falando sobre a trajetória do atacante e afirmou ter apenas gratidão pelos os times que passou.
— Somente agradecer a Deus, estou muito feliz, foi uma luta muito grande, agradecer ao Vasco, ao Bournemouth, 'to' muito feliz — afirmou Vanessa, mãe do atacante.
Os 26 convocados:
GOLEIROS
Alisson
Ederson
Weverton
DEFENSORES
Alex Sandro
Bremer
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Ibañez
Léo Pereira
Marquinhos
Wesley
MEIO-CAMPISTAS
Bruno Guimarães
Casemiro
Danilo (Botafogo)
Fabinho
Lucas Paquetá
ATACANTES
Endrick
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Neymar
Raphinha
Rayan
Vini Jr
Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
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