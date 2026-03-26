Léo Pereira, do Flamengo, enaltece oportunidade na Seleção: 'Estou preparado'

Em sua primeira convocação pela Seleção Brasileira, Léo Pereira será titular na partida contra a França, na tarde desta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), nos Estados Unidos. Na véspera do confronto, o jogador do Flamengo valorizou a oportunidade com a Amarelinha e elogiou o técnico Carlo Ancelotti.

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- Era um objetivo meu e de toda minha família chegar aqui e representar uma nação e a maior seleção do mundo. Estou muito feliz com essa oportunidade, estou me familiarizando com os novos companheiros, mas fui muito bem recebido. Espero contribuir e representar à altura, porque aqui estão os melhores jogadores do mundo. Venho aqui para complementar e dar o meu melhor para agregar ao máximo - disse Léo Pereira, em entrevista à "CBFTV".

Léo Pereira, do Flamengo, durante treino da Seleção (Foto: Joilson Marconne/CBF)

- Todos sabemos da responsabilidade de vestir a camisa da Seleção, mas sinto que estou preparado para o momento, estou tentando deixar as coisas tranquilas. É um privilégio enorme trabalhar com o Ancelotti, com tantos outros jogadores que são multicampeões. É aproveitar ao máximo, pegar cada palavra, cada detalhe que é passado para mim e para os outros jogadores, para que eu possa crescer cada vez mais - completou o zagueiro da Seleção.

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Léo Pereira será titular no amistoso da Seleção contra a França

Na coletiva de véspera do amistoso da Seleção, Ancelotti anunciou que Léo Pereira começaria jogando no time titular. O zagueiro detalhou como foi a prepação para o jogo.

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- A preparação para esses jogos começou há alguns dias. Desde quando a gente fica sabendo que vem para cá, já buscamos informações sobre quem serão os adversários. O tempo é curto, mas é pegar cada detalhe que é passado para que a gente possa fazer uma grande partida. A mentalidade também conta muito nesse momento, além da parte física e técnica. Juntando esses fatores, acho que a gente pode fazer um grande jogo - disse Léo sobre a preparação.

Além dele, outros nomes ligados ao Flamengo também devem começar no time titular, como Wesley e Vini Jr., ex-jogadores do clube carioca.

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