Flamengo abre venda de ingressos para jogo contra o Santos; veja os valores
Equipes se enfrentam no dia 5 de abril
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O Flamengo recebe o Santos no dia 5 de abril, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Rio de Janeiro, a venda de ingressos começa nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília).
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Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso à plataforma. Os membros dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras poderão garantir suas entradas a partir da abertura das vendas. Nos dias seguintes, a comercialização será liberada de forma escalonada para os demais planos.
Já o público geral poderá comprar ingressos a partir do dia 30 deste mês, também às 16h. Os setores Norte e Sul contam com os bilhetes mais baratos, com valores a partir de R$ 100 (meia-entrada a R$ 50).
Antes de enfrentar o Santos, o Flamengo visita o RB Bragantino no dia 2 de abril, no primeiro compromisso após a Data Fifa.
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Setores e valores de Flamengo x Santos
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 25,00
- Nação Maraca 2: R$ 35,00
- Nação Maraca 3: R$ 40,00
- Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 25,00
- Nação Maraca 2: R$ 35,00
- Nação Maraca 3: R$ 40,00
- Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 30,00
- Nação Maraca 2: R$ 42,00
- Nação Maraca 3: R$ 48,00
- Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 45,00
- Nação Maraca 2: R$ 63,00
- Nação Maraca 3: R$ 72,00
- Público Geral: R$ 180,00 (meia R$ 90,00)
Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00
Oeste inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 50,00
- Nação Maraca 2: R$ 70,00
- Nação Maraca 3: R$ 80,00
- Público Geral: R$ 200,00 (meia R$ 100,00)
Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00
Maracanã Mais (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 181,25
- Nação Maraca 2: R$ 223,75
- Nação Maraca 3: R$ 245,00
- Público Geral: R$ 500,00 (meia R$ 287,50)
Sul B (Santos)
- R$ 200,00 (meia R$ 100,00)
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