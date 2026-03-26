O futuro de Gonzalo Plata no Flamengo é incerto. Sem espaço com Leonardo Jardim, o equatoriano ficou fora da lista de relacionados na última partida por decisão técnica. Apesar de ter contrato até junho de 2029, o atacante pode deixar o clube após a Copa do Mundo. Um dos fatores que contribuem para essa possibilidade é a questão disciplinar do atleta, além do seu perfil de jogo.

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A saída de Filipe Luís resultou em um Plata cada vez mais fora dos holofotes. Antes um jogador de confiança do ex-treinador, o atacante agora precisa mudar o cenário para voltar a ganhar destaque no time carioca. Para isso, será fundamental ajustar, principalmente, seu comportamento nos bastidores.

Nas redes sociais, torcedores comentam a vida social do atleta, mas o problema vai além do extracampo. Desde sua chegada ao clube, a comissão técnica de Leonardo Jardim observa que Plata vem apresentando desempenho abaixo do esperado nos treinos no Ninho do Urubu. A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge", confirmada pelo Lance!.

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Segundo o treinador, o jogador tem enfrentado dificuldades de integração. Com Jardim, o atacante participou de apenas dois jogos, ambos saindo do banco de reservas. O tema ganhou ainda mais repercussão após a ausência do atleta na lista de relacionados para a partida contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão.

— É um jogador que está tendo dificuldades de integração. Neste momento, para jogar no Flamengo, é necessário estar bem integrado. Precisamos de concentração, atitude e grande empenho físico para lutar pelos resultados — afirmou Jardim após o confronto em São Paulo.

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Diante do cenário atual, a diretoria do Flamengo não descarta negociar Plata após a Copa do Mundo. O jogador, que conta com a admiração da comissão técnica da seleção equatoriana, deve ser convocado para o Mundial (inclusive está convocado para os amistosos nesta Data Fifa).

Plata em campo pelo Flamengo na Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

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Além de melhorar o comportamento, Plata também precisa se adaptar ao estilo de jogo de Jardim, que prioriza um futebol mais objetivo. O treinador português também descartou a possibilidade de utilizá-lo improvisado como centroavante, função que chegou a exercer sob o comando de Filipe Luís.

Internamente, a comissão técnica, com o aval do departamento de futebol, trabalha para recuperar o jogador, buscando uma adaptação rápida ao modelo de jogo e um melhor desempenho nos treinamentos.

Vale lembrar que, ainda com Filipe Luís, Plata foi multado pelo Flamengo por conta da expulsão na Libertadores, que o deixou fora da final contra o Palmeiras. O valor de US$ 4 mil (R$ 21,2 mil) foi descontado da premiação do clube.

Caso essa evolução não aconteça, a negociação se torna uma possibilidade concreta. Dois fatores serão determinantes: o valor de mercado do atleta e o fato de seu perfil não agradar plenamente à comissão técnica.

Gonzalo Plata chegou ao Flamengo em agosto de 2024. Para contratá-lo, o clube carioca desembolsou cerca de R$ 52 milhões. Em caso de venda por valor superior, o Flamengo terá que repassar 30% do lucro ao Al-Sadd, ex-clube do atleta.

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