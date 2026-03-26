Seleção Brasileira

Sem centroavante, Ancelotti confirma escalação da Seleção para jogo com a França

Equipes se enfrentam a partir das 17h (de Brasília), em Boston

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
15:36
imagem cameraBrasil x França fazem amistoso nesta quinta-feira no Gillette Stadium, em Boston (Foto: Franck Fife/AFP)
O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o jogo desta quinta-feira (26). A partir das 17h (de Brasília), o Brasil encara a França no duelo mais difícil da Era Ancelotti sem importantes nomes no elenco.

Relacionadas

Desta forma, Ancelotti definiu o Brasil com: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Sem os zagueiros titulares, o treinador decidiu formar o miolo da zaga com Léo Pereira e Bremer. O ataque terá Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha.

➡️Brasil x França: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Na véspera do jogo, o treinador já havia antecipado que o Brasil iria encarar a França com quatro atacantes. Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha estavam praticamente definidos. Faltava escolher o quarto nome.

O treinador também havia antecipado que Wesley e Douglas Santos seriam os laterais, mas que havia uma dúvida para a defesa. Ele confirmara apenas Léo Pereira, do Flamengo, com Bremer e Ibañez disputando a outra vaga.

Na França, Deschamps também confirma escalação para o amistoso com a Seleção Brasileira

O técnico Didier Deschamps também definiu a seleção francesa para o jogo desta quinta-feira no Gillette Stadium, em Boston.

Os atuais vice-campeões mundiais vão a campo com: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Mbappé, Dembelé e Ekitiké.

A arbitragem do jogo será toda dos Estados Unidos. Guido Gonzales Jr. será o árbitro principal, e será auxiliado por Nick Uranga e Cory Richardson. Tim Ford ficará responsável pelo VAR.

Ancelotti confirma novidades na escalação da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a escalação de Brasil x França

🟡🟢🔵Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

🔵⚪🔴França: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Mbappé, Dembelé e Ekitiké.

