Com novo patrocínio, veja quanto vale a camisa do Flamengo

O Flamengo fechou um contrato de patrocínio com a montadora GAC. Para exibir a logomarca da empresa no short do time principal, além de outras ativações, o clube carioca receberá R$ 12,5 milhões. No total, o Rubro-Negro deve faturar cerca de R$ 450 milhões por ano com acordos comerciais. O Lance! destrincha os números para você.

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A patrocinadora máster do Flamengo é a Betano, que paga R$ 268,5 milhões anuais para expor sua marca no principal espaço do uniforme. O segundo maior contrato é com a Adidas, fornecedora de material esportivo, que desembolsa cerca de R$ 70 milhões por temporada.

Além do acordo com a GAC, o Flamengo também acertou com a Ademicon, que estampará sua marca na barra inferior frontal da camisa de jogo, além de outras propriedades. As estreias das novas patrocinadoras estão previstas para a partida contra o RB Bragantino, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

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Veja os valores de patrocínios do Flamengo por ano

• Betano — R$ 268,5 milhões

• Adidas — R$ 70 milhões

• BRB — R$ 25 milhões

• Hapvida — R$ 23,8 milhões

• Ademicon — R$ 14 milhões

• GAC — R$ 12,5 milhões

• Shopee — R$ 12 milhões

• Assist Card — R$ 10,8 milhões

• Wap — R$ 5 milhões

• Texaco — R$ 4,2 milhões

• Zé Delivery — R$ 4,2 milhões

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* Contrato com a BRB é válido até o fim deste mês.

Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

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