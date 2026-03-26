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Com novo patrocínio, veja quanto vale a camisa do Flamengo

Rubro-Negro fechou novo contrato recentemente

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
08:30
Camisa do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
imagem cameraCamisa do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
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O Flamengo fechou um contrato de patrocínio com a montadora GAC. Para exibir a logomarca da empresa no short do time principal, além de outras ativações, o clube carioca receberá R$ 12,5 milhões. No total, o Rubro-Negro deve faturar cerca de R$ 450 milhões por ano com acordos comerciais. O Lance! destrincha os números para você.

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A patrocinadora máster do Flamengo é a Betano, que paga R$ 268,5 milhões anuais para expor sua marca no principal espaço do uniforme. O segundo maior contrato é com a Adidas, fornecedora de material esportivo, que desembolsa cerca de R$ 70 milhões por temporada.

Além do acordo com a GAC, o Flamengo também acertou com a Ademicon, que estampará sua marca na barra inferior frontal da camisa de jogo, além de outras propriedades. As estreias das novas patrocinadoras estão previstas para a partida contra o RB Bragantino, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

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Veja os valores de patrocínios do Flamengo por ano

• Betano — R$ 268,5 milhões
• Adidas — R$ 70 milhões
• BRB — R$ 25 milhões
• Hapvida — R$ 23,8 milhões
• Ademicon — R$ 14 milhões
• GAC — R$ 12,5 milhões
• Shopee — R$ 12 milhões
• Assist Card — R$ 10,8 milhões
• Wap — R$ 5 milhões
• Texaco — R$ 4,2 milhões
• Zé Delivery — R$ 4,2 milhões

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* Contrato com a BRB é válido até o fim deste mês.

Samuel Lino - Flamengo x Remo
Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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