Léo Ortiz, campeão da Copa do Brasil, está com a Seleção Brasileira em Belém (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, vive uma temporada fantástica com a camisa rubro-negra. O jogador, campeão da Copa Do Brasil, foi coroado com a convocação para a Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai neste mês. O defensor, aliás, foi pego de surpresa com o seu nome na Amarelinha, substituindo Éder Militão, lesionado.

- Estava no ônibus, descansando, dormindo. E o meu telefone começou a tocar e eu, querendo dormir, colocava no silencioso. Até que o Matheus Gonçalves, que estava atrás de mim no ônibus, ele bateu nas minhas costas e falou: 'parabéns e coisa e tal'. E eu: 'parabéns por quê?' Entendi que era hora de acordar e peguei o celular. Vi então que tinha mensagem de todo mundo me parabenizando - iniciou o zagueiro rubro-negro.

- Depois do jogo, eu pude desfrutar da comemoração não só do título (Copa do Brasil), mas também da convocação, né? No sábado foi uma felicidade, mas eu estava concentrado para o jogo, uma final tão importante. Ontem, depois do jogo, com o título, pude festejar junto com os meus companheiros. Com eles, com a minha família também, foi uma felicidade muito grande, como eu disse, um momento importante - completou.

No primeiro dia na Seleção, na segunda-feira, Ortiz realizou trabalho na academia. O zagueiro vai ao campo nas atividades desta terça.

Ortiz chama a atenção para jogos difíceis nesta Data-Fifa

Ortiz, que tinha sido convocado pela última vez em maio de 2022, para amistosos contra Japão e Coreia do Sul, antes da Copa do Mundo, sabe que a Seleção Brasileira terá duas partidas difíceis nesta Data-Fifa. Assim, ele ressalta a importância de fazer uma boa preparação para que a Canarinho encerre o ano com bons resultados.

- Vamos fazer uma preparação muito boa aqui em Belém, a gente sabe que vai enfrentar dois adversários complicados. As Eliminatórias vêm sendo muito equilibrada. É sempre muito difícil jogar com a Venezuela. Depois, o Uruguai, um time complicado de se enfrentar tanto fora quanto dentro de casa. Eu acredito que a Seleção vem numa crescente e o trabalho vem crescendo, vem evoluindo e a gente espera fechar esse ano da Seleção Brasileira com duas grandes vitórias - detalhou.