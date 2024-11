Gabigol teve discussão com filho de Tite durante treino do Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol, atacante do Flamengo, criticou o técnico Tite durante a comemoração do título da Copa do Brasil. Jogador e treinador tinham uma relação fria e indiferente no cotidiano do clube. Um episódio que marcou esse convívio foi um desentendimento do camisa 99 com Matheus Bachi, filho e auxiliar do treinador.

Segundo o "Ge", o atrito entre Gabigol e Matheus aconteceu durante um treinamento no Ninho do Urubu. Com pouca troca entre o técnico e o atacante, era o auxiliar o responsável pelas orientações ao atleta no dia a dia.

Foi em uma dessas conversas que eles entraram em atrito. Ao ver o cenário, Tite interviu, acalmando a situação. No entanto, dois jogadores do Flamengo escutaram uma conversa entre ele e o auxiliar, em que Tite dizia ao filho para que não se preocupasse com o ocorrido, uma vez que Gabigol não estava nos seus planos para o time carioca.

Posteriormente, o camisa 99, que não estava presente naquele momento, ficou sabendo da afirmação do treinando, deixando o cenário ainda mais conturbado entre eles.

Gabigol em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Início das rusgas entre Gabigol e Tite

As rusgas entre Gabigol e o técnico começaram no final de 2022. Em trio elétrico durante comemoração de títulos do Flamengo, o jogador mandou um recado a Tite, então treinador da Seleção Brasileira, e riu enquanto a torcida rubro-negra hostilizava o ex-Corinthians. O atacante havia ficado fora da convocação para a Copa do Mundo do Qatar.

Quanto Tite assumiu o Flamengo, em outubro do ano passado, evitou polêmicas e afirmou que havia conversado com Gabi sobre a ausência na convocação. Da mesma forma, o atacante desejou boas-vindas ao técnico. No entanto, a relação dos dois durante a passagem não parece ter sido das melhores. Gabigol não conseguiu engatar boa sequência e acabou perdendo espaço entre os titulares.