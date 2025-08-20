Carlo Ancelotti está fazendo uma verdadeira imersão no futebol brasileiro, e de certa forma vivenciando um "Brasileirão particular" nos últimos dias. Entre jogos de Libertadores e da principal competição nacional, o técnico da Seleção Brasileira passará por quatro capitais diferentes em 11 dias. É como se treinasse um time do País em meio a uma temporada regular.

continua após a publicidade

➡️Com ou sem Neymar, convocação da Seleção dará poucas pistas para a Copa

Nesta quarta-feira (20), Ancelotti está em Porto Alegre para assistir ao segundo jogo das oitavas de final da Libertadores entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio. Na quarta-feira passada (13), ele esteve no Maracanã para acompanhar o confronto de ida. Um dia depois, foi ao Nilton Santos para Botafogo x LDU.

No fim de semana passado, o técnico da Seleção Brasileira viajou a Belo Horizonte para Atlético-MG x Grêmio, pelo Brasileirão. E, no próximo domingo, estará em Salvador para Bahia x Santos, também pela competição.

continua após a publicidade

Considerando as distâncias dessas capitais para o Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti fará cerca de 5.400 km, entre ida e volta, por via área no intervalo de 11 dias.

Integrantes da comissão de Ancelotti também viajam para observações

O técnico da Seleção Brasileira viaja sempre na companhia do coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano. Mas, além da dupla, outros integrantes da comissão técnica têm acompanhado jogos in loco.

continua após a publicidade

O gerente técnico Juan Santos e o analista de desempenho Thomaz Araújo, por exemplo, estiveram no Morumbis nessa terça-feira (19), para o confronto entre São Paulo x Atlético Nacional. E, nesta quinta (21), o gerente Cícero de Souza e o auxiliar Paul Clement também estarão na capital paulista, mas no Allianz Parque, para Palmeiras x Universitário. Os dois jogos são pela Libertadores.

As observações acontecem às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas partidas das Eliminatórias, diante de Chile e Bolívia. Ancelotti anunciará a lista na próxima segunda-feira (25).