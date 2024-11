Flamengo ainda tem chance de levantar a taça do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Campeão da Copa do Brasil, após bater o {Atlético-MG} na final, o Flamengo tem mais seis jogos no Brasileirão para finalizar a temporada. Atualmente, a equipe de Filipe Luís ocupa a quinta posição, com 58 pontos. Neste sentido, o Rubro-Negro ainda tem condições de buscar o título da competição? A resposta é sim.

O Flamengo está a 10 pontos do líder Botafogo, mas com um jogo a menos. Os números do site "Info Bola", do matemático Tristão Garcia, indicam que o time da Gávea tem 1% de chance de conquistar o troféu. Ou seja, em caso de vitória contra o Atlético-MG na quarta-feira (13), no Maracanã, a probabilidade irá aumentar.

Em uma hipotética vitória rubro-negra na próxima rodada, a diferença para o líder cairia para sete pontos. Assim, o Flamengo precisaria tirar a diferença em três jogos, torcendo por resultados ruins dos adversários.

Flamengo precisa vencer seus jogos no Brasileirão e torcer por tropeços de adversários (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além do time carioca e do líder da competição, Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo também têm chances de título.

Próximos jogos do Flamengo pelo Brasileirão

13/11 - Flamengo x Atlético-MG

20/11 - Cuiabá x Flamengo

26/11 - Fortaleza x Flamengo

01/12 - Flamengo x Internacional

04/12 - Criciúma x Flamengo

08/12 - Flamengo x Vitória