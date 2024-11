Seleção convoca Martinelli e Léo Ortiz para lugar de cortados

Léo Ortiz foi chamado para vaga de Éder Militão na Seleção Brasileira







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 15:33 • São Paulo (SP)

Neste sábado (9), a CBF anunciou que o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, estão convocados para os duelos da Seleção Brasileira contra Venezuela e Uruguai, na data Fifa que ocorre na próxima semana.

Os jogadores foram chamados por Dorival Júnior para preencher as vagas que anteriormente eram de Rodrygo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. Neste sábado (9), os atletas do clube espanhol se machucaram durante a vitória por 4 a 0 da equipe contra o Osasuna.

Éder Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Rodrygo saiu de campo com dores na coxa, mas ainda teve diagnóstico divulgado.

Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, foi convocado por Dorival Júnior para os jogos contra Venezuela e Uruguai, na próxima Data FIFA (Fotos : Staff Images / CBF)

Compromissos do Brasil

O Brasil enfrenta a Venezuela na quinta-feira (14), em Maturín, e, cinco dias depois, tem compromisso contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na segunda-feira (11), Gabriel Martinelli e Léo Ortiz vão se apresentar junto aos outros convocados na Granja Comary, em Teresópolis.

Boa fase

Gabriel Martinelli e Léo Ortiz vivem boa fase em suas equipes. O atacante é titular do Arsenal, atual quinto colocado da Premier League. O brasileiro é uma das peças fundamentais da equipe treinada por Arteta.

Léo Orrtiz também se estabeleceu como titular do Flamengo nesta temporada. O jogador pode viajar para a Seleção com uma medalha na bagagem. O clube carioca entra em campo neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), na final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.