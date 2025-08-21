Delegado da Conmebol critica gramado e marcações do Maracanã

Palco do último jogo em casa da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, diante do Chile, no próximo dia 4 de setembro, o Maracanã apresenta gramado "ruim", com "pequenos buracos sem cobertura de grama", corte irregular e "não tem um verde uniforme em todas as suas áreas". Além disso, algumas marcações do campo foram "desleixadas". É o que aponta relatório do paraguaio Julio Cesar Zacarias Montiel, que foi o delegado da Conmebol na vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o América de Cali, terça-feira (19), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️CBF repudia violência em Avellaneda e pede rigor à Conmebol

As condições ruins do gramado do Maracanã naquela partida são parte de uma justificativa da Conmebol para abrir um procedimento disciplinar contra o Fluminense. O árbitro do jogo, o venezuelano Alexis Adrian Herrera Hernandez, também apontou condições ruins do campo, além de relatar o uso de sinalizadores. O expediente disciplinar foi aberto pela confederação sul-americana na quarta-feira, e o Fluminense tem até o dia 27 para apresentar sua defesa.

Além do gramado ruim, Zacarias Montiel também citou pinturas irregulares no campo e nas traves.

"Condições do campo de jogo: Ruim. Observações: As áreas pequenas e grandes estão em condições medianamente ruins e com falta de grama. O corte foi feito, mas não nas outras áreas do campo, que apresentam pequenos buracos sem cobertura de grama. As marcações dos escanteios ficaram desleixadas devido à correção da marcação anterior, que estava deficiente. O círculo central mede de 9,15 a 9,20 metros. As traves apresentam seções com arranhões na pintura. As traves e as redes sobressalentes estão muito sujas. O gramado não tem um verde uniforme em todas as suas áreas", diz o texto que embasa a abertura do expediente disciplinar, ao qual o Lance! teve acesso.

continua após a publicidade

Maracanã receberá mais dois jogos antes da Seleção

Ainda que a questão das pinturas seja de fácil resolução, entregar um gramado de qualidade a Carlo Ancelotti no Maracanã será uma tarefa que vai exigir bastante da CBF. Isso porque o estádio receberá mais dois jogos antes do confronto do Brasil com o Chile. Na próxima segunda-feira (25), o Flamengo encara o Vitória, e seis dias depois enfrenta o Grêmio, ambos pelo Brasileirão.

Nos últimos anos, a CBF tinha por padrão exigir a liberação dos estádios que sediam jogos da Seleção Brasileira com pelo menos dez dias de antecedência, justamente para deixar os gramados em ótimas condições. Dessa vez, contudo, a última partida acontecerá apenas quatro dias antes do confronto.

continua após a publicidade