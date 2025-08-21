Reações de Ancelotti a chuva de papel picado viralizam na web: ‘Admirando’
Partida sofreu atraso considerável
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente no Beira-Rio, em Porto Alegre, onde acompanhou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Internacional. O italiano acompanhou de perto a chuva de papel picado que invadiu o gramado da decisão. Na transmissão, Ancelotti e Roberto Falcão foram flagrados "admirando" a ocasionalidade.
O treinador da Seleção se encontrou com o comandante Roger Machado e assistiu a Flamengo x Inter ao lado de Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional e ex-companheiro dos tempos em que ambos atuaram pela Roma, no futebol italiano.
A ida a Porto Alegre faz parte de uma verdadeira maratona de jogos que Ancelotti tem cumprido desde o início de agosto. Nos últimos 11 dias, o técnico da Seleção passou por quatro capitais diferentes, acompanhando de perto confrontos importantes de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.
Agora, após a classificação do Flamengo em Porto Alegre, Ancelotti seguirá para Salvador, onde no próximo domingo (24) assistirá a Bahia x Santos, também pelo Brasileirão.
Flamengo vence Intenacional e se classifica na Libertadores
O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, a equipe de Filipe Luís venceu o Colorado por 1 a 0 no Maracanã. Ou seja, 3 a 0 no placar agregado.
O resultado garantiu a classificação do Rubro-Negro para as quartas de final do torneio.
Com o resultado, o Flamengo pegará o Estudiantes-ARG nas quartas de final. O time argentino passou pelo Cerro Porteño-PAR após vencer por 1 a 0 na ida, em Assunção, e empatar por 0 a 0, em La Plata.
