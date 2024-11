O que esperar da Seleção nos jogos contra Venezuela e Uruguai

Dorival Júnior prepara a Seleção Brasileira já de olho na Copa do Mundo (Nelson Almeida/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro

Depois de uma temporada que se iniciou sofrível, a Seleção Brasileira vai para os dois últimos jogos do ano com o moral um pouco mais elevado. As vitórias diante de Chile e Peru, no mês passado, deram fôlego à equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e se o Brasil conseguir repetir o desempenho agora, diante de Venezuela e Uruguai, irá encerrar 2024 muito próximo da vaga no Mundial.

A Seleção está treinando em Belém, no Pará, desde essa segunda-feira. Na quinta, o time encara a Venezuela, em Maturín, e depois recebe o Uruguai, em Salvador. Se vencer os dois confrontos, a equipe de Dorival Júnior terminará o ano com 22 pontos. Assim, o time precisaria de mais uma vitória nas seis partidas do próximo ano para assegurar uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

— Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante. A Venezuela está invicta dentro de seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil. Porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores — declarou Dorival Júnior, à CBF TV.

Seleção Brasileira encara adversários em má fase

Apesar de serem mais fortes que Chile e Peru, Venezuela e Uruguai não devem oferecer a mesma dificuldade vista nos jogos válidos pelo primeiro turno. No ano passado, o Brasil apenas empatou por 1 a 1 com os venezuelanos, na Arena Pantanal, e perdeu por 2 a 0 para os uruguaios no estádio Centenário. As duas equipes, porém, passam por má fase, enquanto a Seleção Brasileira está em ascensão.

A Venezuela está há seis jogos sem vencer — foram quatro empates e duas derrotas —, enquanto o Uruguai empatou três e perdeu um dos seus últimos quatro confrontos. No mês passado, veio à tona um descontentamento do grupo de jogadores com o tratamento recebido por parte do técnico da equipe, o argentino Marcelo Bielsa.