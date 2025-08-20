Jornalista alerta Carlo Ancelotti sobre jogador do Flamengo: ‘Pouca mídia’

Carlo Ancelotti e Flamengo devem construir uma relação mais próxima a partir da próxima convocação da Seleção Brasileira. Alguns jogadores do Rubro-Negro estão na pré-lista do técnico italiano, mas um jornalista destacou um jogador diferente.

O assunto na mesa redonda do "Jogo Aberto", na Band, era um 'cara a cara' de Flamengo e Internacional, e o técnico da Seleção Brasileira veio à tona quando o papo sondou o nome de Luiz Araújo. O jornalista João Pedro Sgarbi mandou um recado para Carlo Ancelotti sobre o craque do Flamengo.

- Ancelotti, esse cara merece estar na Seleção Brasileira. Tem pouca mídia e muita bola - disparou João Pedro Sgarbi

Carlo Ancelotti e Flamengo devem estreitar relações na próxima convocação (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Carlo Ancelotti de olho no Flamengo: veja jogadores na pré-convocação

Samuel Lino, atacante do Flamengo, está na pré-lista da Seleção Brasileira na Data-Fifa de setembro. O nome do jogador rubro-negro está na lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que também conta com Neymar, do Santos, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, entre outros nomes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto. A Canarinho encara o Chile e a Bolívia em setembro.

Além de Samuel Lino, outros quatro jogadores do Flamengo aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti: os zagueiros Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, e o lateral-esquerdo Alex Sandro. Carlo Ancelotti de olho no Flamengo.

No dia 14 de agosto, Samuel Lino e Carlo Ancelotti se encontraram em um restaurante na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, torcedores chegaram a cogitar que o encontro seria para o jogador e o treinador conversarem sobre a próxima convocação. Entretanto, não se passou de uma grande coincidência.