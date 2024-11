Verón ironiza premiações na Argentina e compara com Flamengo na Copa do Brasil

Juan Sebastián Verón, ex-jogador e atual presidente do Estudiantes, da Argentina, comparou em suas redes sociais os valores das premiações concedidas no futebol local com as cifras que o Flamengo garantiu com o título da Copa do Brasil. Ele destacou a disparidade em relação ao prêmio recebido pelo clube que preside quando conquistou a Copa da Liga Argentina.

- E aqui (na Argentina) entre o Torneio dos Campeões do Mundo e a Copa da Argentina, não dá nem para cobrir os ônibus dos torcedores... mas o clube pertence aos sócios - ironizou Verón.

Premiação do Flamengo com o título da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará R$ 73,5 milhões ao Flamengo pelo título da Copa do Brasil. Contando todas as premiações acumuladas desde a terceira fase, quando o clube entrou no torneio, o Rubro-Negro arrecadou R$ 93,135 milhões pela participação. Além disso, garantiu uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores.

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (para clubes da Série A);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (para clubes da Série A);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

Enquanto o Flamengo arrecadou quase R$ 100 milhões na competição, o Estudiantes recebeu apenas US$ 500 mil, o que equivale à cerca de R$ 2,9 milhões. A premiação que o Rubro-Negro ganhou é 32 vezes maior o que a recebida pela equipe de La Plata na Copa da Liga Argentina.

Já na Copa da Argentina, outra competição eliminatória, o abismo financeiro é ainda maior. O campeão recebe apenas aproximadamente R$ 985 mil pelo título.