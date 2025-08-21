Bayer Leverkusen anuncia contratação de algoz da Seleção Brasileira junto ao City
Vínculo temporário entre as partes expira ao final do primeiro semestre de 2026
Claudio Echeverri, algoz da Seleção Brasileira nas categorias de base, foi anunciado nesta quinta-feira (21) pelo Bayer Leverkusen. O argentino de apenas 19 anos, comprado pelo Manchester City no começo de 2025, recebeu poucos minutos e chega por empréstimo para adquirir experiência no futebol europeu.
O vínculo temporário entre as partes terá duração de apenas uma temporada, expirando ao final do primeiro semestre de 2026. A joia albiceleste usará, em sua trajetória na Alemanha, a camisa 9, que estava livre desde a saída do centroavante Borja Iglesias.
- Poder dar meus próximos passos no campeão alemão de 2023/24, tanto na Bundesliga quanto na Champions, será algo fantástico. Quero ter muitos minutos aqui e seguir crescendo como jogador semana a semana. Muitos jovens deram um salto à elite mundial ao passar pelo Leverkusen, e nesse ano, quero seguir esse caminho e fazer minha parte para alcançar grandes coisas com o Bayer - declarou o jogador.
Echeverri já havia viajado para a Alemanha na terça-feira (19), a fim de realizar os exames médicos iniciais e formalizar a assinatura contratual. Agora, o clube corre contra o tempo para acertar a inscrição na Bundesliga, para que o jogador possa estrear já no sábado (23), diante do Hoffenheim, pela primeira rodada da competição doméstica.
"Diablito", como é conhecido, foi revelado pelas categorias de base do River Plate. Porém, foi sempre diante da Seleção Brasileira que o argentino ganhou projeção mundial. Em 2023, pela Copa do Mundo Sub-17, o jovem anotou os três gols que derrubaram o Brasil nas quartas de final; já em janeiro deste ano, pelo Sul-Americano Sub-20, o meio-campista balançou as redes duas vezes e deu uma assistência na goleada por 6 a 0.
Pouco antes do triunfo no Mundial, o central havia sido negociado junto ao City. O acordo, válido até junho de 2028, foi costurado por um valor estimado em 12,5 milhões de libras (R$ 78,5 milhões) mais bônus, de acordo com a imprensa britânica. Todavia, por ser menor de idade, só chegou à Inglaterra após o continental de 2025.
Apesar de ser considerado uma grande promessa do futebol mundial, Claudio, filho de Marco Antonio Etcheverry, o "Diablo" - daí a motivação do apelido no diminutivo -, recebeu poucos minutos com Guardiola. Foram apenas três jogos, sendo um pela Premier League, um pelo Mundial de Clubes - quando marcou diante do Al Ain - e uma introdução no segundo tempo da final da Copa da Inglaterra, em derrota para o Crystal Palace.
