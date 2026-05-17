Brasileiros avaliam atuação de Neymar antes da convocação: 'Ficou claro'

O grande assunto do futebol nacional nesse momento é: Neymar estará na convocação da Seleção Brasileira? Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 chamados para a Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá nesta segunda-feira (18).

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Na véspera da convocação da Seleção Brasileira, Neymar foi envolvido em uma grande confusão da arbitragem em Santos x Coritiba. Por uma substituição mal feita, o craque ficou apenas 64 minutos em campo e não participou de gols.

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Nas redes sociais, torcedores avaliaram a atuação de Neymar um dia antes da convocação da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

Neymar em ação às vésperas da convocação da Seleção (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre a atuação de Neymar antes da convocação da Seleção

Entenda a confusão envolvendo o craque

O último jogo de Neymar antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por inúmeras polêmicas na tarde deste domingo (17). O atacante do Santos foi substituído e acabou advertido com cartão amarelo após uma confusão envolvendo a arbitragem na partida contra o Coritiba, no Brasileirão, disputada na Neo Química Arena.

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A partida ganhou contornos de tensão no segundo tempo, quando Neymar sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos.

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Segundo informações da transmissão do "Premiere" e do repórter de campo, a indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, o que teria provocado o desentendimento no momento da substituição.

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Durante a paralisação, o camisa 10 demonstrou irritação e tentou esclarecer a situação com a arbitragem, chegando a exibir um papel com o número 31, referente a Escobar, em meio à discussão no gramado. O técnico Cuca também chegou a solicitar o retorno de Neymar à partida, mas a decisão da arbitragem foi mantida.