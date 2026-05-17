Na véspera da convocação, Endrick se despede do Lyon com derrota
Equipe francesa foi goleada por 4 a 0 em casa, para o Lens
O Lyon foi goleado por 4 a 0 pelo Lens, neste domingo (17), pela 34ª e última rodada da Ligue 1, no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA). No último jogo de Endrick pelo time francês, na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, os Leões sofreram uma dura derrota e, por enquanto, terão que jogar a fase de qualificação da próxima edição da Champions League.
Escalado como centroavante pela direita, Endrick se deslocou bastante para a ponta, mas sem conseguir gerar espaço para Afonso Moreira, que atuou pela esquerda, e os alas Maitland-Niles e Ruben Kluivert. Do outro lado, o Lens foi cirúrgico no ataque e, de maneira fulminante, abriu 3 a 0 em um espaço de 25 minutos, com dois gols de Wesley Saïd e outro de Florian Sotoca.
Mesmo com alterações no intervalo, o Lyon não conseguiu reagir e ainda sofreu o quarto gol com oito minutos, dessa vez de Florian Thauvin. Com 4 a 0 no placar, Endrick foi substituído por Malick Fofana aos 26 minutos. O resultado se manteve até o apito final, que consolidou o vice-campeonato do Lens e a quarta colocação do Lyon, que terá que jogar a fase de qualificação da próxima edição da Champions League em caso de título do Arsenal contra o PSG na decisão da competição.
Passagem de Endrick pelo Lyon
A partida contra o Lens foi a última de Endrick pelo Lyon, já que o atacante brasileiro irá retornar ao Real Madrid após o fim do empréstimo. Pelo clube francês, o atacante brasileiro teve 21 partidas, com oito gols e oito assistências.
O empréstimo foi importante para Endrick. Sem espaço no Real Madrid, o jogador teve tempo de jogo e se destacou em busca de uma vaga entre os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
