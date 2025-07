Zenit anuncia contratação de Gerson, ex-Flamengo

O Zenit, da Rússia, anunciou neste domingo (13) a contratação de volante Gerson, ex-Flamengo. Os russos pagaram à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída do capitão do clube rubro-negro após o Mundial de Clubes. O Coringa fechou o contrato com a equipe de São Petersburgo até o meio de 2030.

Zenit e Gerson estavam acordados há cerca de um mês, quando sinalizaram que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. No entanto, o Al-Nassr entrou na concorrência pelo volante nos últimos dias. Por esse motivo, o clube russo agilizou o pagamento para não perder o negócio. A transferência foi feita diretamente para a conta do Flamengo.

Veja o comunicado do Zenit sobre a contratação de Gerson, ex-Flamengo

"Azul-branco-azul e o Flamengo chegaram a acordo sobre a transferência do meio-campista para o clube de São Petersburgo.

O contrato do jogador com o Zenit é válido até o final da temporada-2029/30.

Zenit Football Club dá as boas-vindas ao Gerson em São Petersburgo e deseja novas conquistas na equipe azul-branco-azul".

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo e acertou a redução de sua multa rescisória. Com valor fixado em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), a saída ficou condicionada ao pagamento. Sem precisar sentar à mesa para negociar, o rubro-negro avisou que só aceitaria se o valor fosse pago à vista.

Em sua segunda passagem pelo Fla, o Coringa participou de 144 jogos, marcou 12 gols e distribuiu 24 assistências. Além disso, esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e de dois Campeonatos Cariocas. Na primeira passagem em 2019, Gerson foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do bi-campeonato brasileiro.

