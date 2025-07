Romário faz previsão para João Pedro durante Chelsea x PSG no Mundial

O início meteórico de João Pedro no Chelsea chamou a atenção de Romário, durante comentários na Cazé TV. O camisa 20 marcou o terceiro gol ainda no primeiro tempo da vitória parcial sobre o PSG ainda no primeiro tempo. Romário elogiou a atuação do cria do Fluminense e projetou Seleção Brasileira no futuro do atacante.

- Muito orgulho, um garoto que foi criado lá em Xerém, que deve ter passado por dificuldades, assim como vários brasileiros que despontam no futebol mundial. Parabéns ao João Pedro pelo que vem fazendo. Eu acho que a gente está começando a ver despontar um nove para a Seleção Brasileira - disse Romário.

João Pedro comemora gol do Chelsea contra o PSG no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A decisão vai apontar o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes da Fifa. O duelo começou às 16h (Brasília), e tem emocionado torcedores ao redor do mundo. Até aqui, o favorito vai caindo diante de toda a expectativa criada ao longo da semana.

Trajetória do Chelsea, de João Pedro, no Mundial

Os Blues passaram em segundo lugar no Grupo D, visto que perderam para o Flamengo no confronto direto que garantiria a liderança. Porém, desde então, fez uma campanha perfeita: venceu o Espérance na terceira rodada do grupo, goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final, derrubou o Palmeiras no 2 a 1 das quartas e, por fim, passou do Fluminense com dois gols de João Pedro.