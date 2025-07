O Brasil está escalado para encarar a Venezuela neste domingo (13), às 21h (horário de Brasília), no Chillogallo, em Quito, na estreia da Copa América Feminina 2025.

A principal mudança no time titular é a entrada da centroavante Amanda Gutierres, do Palmeiras, que forma ataque com Dudinha e Gio. Kerolin inicia a partida no banco de reservas, assim como a jovem Jhonson.

A lateral-direita Antônia, do Real Madrid, também ganha posição no setor defensivo, formado por Isa Haas, Mariza e Yasmin. O meio-campo é o setor com menos mudanças, com a manutenção de Duda Sampaio e Angelina, além de Marta na função de meia-atacante.

Desta forma, o time é formado por Lorena; Antônia, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Dudinha, Gio e Amanda Gutierres.

Vestiário do Brasil na estreia da Copa América Feminina, contra a Venezuela. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

🇧🇷 ESCALAÇÃO DO BRASIL: Lorena; Antônia, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Dudinha, Gio e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

🇻🇪 VENEZUELA: Rebanales; Apóstol, Herrera, Giménez e Angulo; Rodríguez, García, Castellanos e Olivieri; Speckmaier e Altuve. Técnico: Ricardo Belli.

Tudo sobre o jogo entre Brasil x Venezuela pela Copa América 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

Brasil x Venezuela

1ª rodada — Copa América 2025 (Grupo B)

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador)

📺 Onde assistir: Sportv (com retransmissão via Globoplay para assinantes), TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

Arbitragem do jogo

🟨 Trio de arbitragem (Peru):

Árbitra: Milagros Arruela

Assistente 1: Mariana Aquino

Assistente 2: Vera Yupanqui

🟦 Equipe complementar: