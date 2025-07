Depois de o técnico do Flamengo, Filipe Luís, afirmar que a postura do centroavante Pedro vinha sendo "ridícula" nos treinamentos, o atacante se reuniu com os demais jogadores do elenco na reapresentação desta segunda-feira (14), no Ninho do Urubu, para se desculpar por seu comportamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance! na sequência.

continua após a publicidade

➡️Torcedores resgatam fala de Ceni sobre Pedro no Flamengo: ‘Desrespeitoso’

No encontro, o atacante adotou um tom de autocrítica e pediu desculpas aos companheiros pelo comportamento nos últimos dias. Pedro reconheceu que esteve abaixo nos treinamentos da semana passada e atribuiu a queda de rendimento ao desgaste causado por fatores extracampo — especialmente o vazamento de informações sobre uma possível transferência, que, segundo ele, abalou seu foco e concentração. Diante do grupo, o camisa 9 afirmou que está comprometido em retomar seu melhor nível e “dar a volta por cima” dentro do clube. O técnico Filipe Luís não participou da conversa entre Pedro e o elenco.

➡️ Quanto vale Pedro? Veja evolução do valor do atacante do Flamengo

Pedro em campo pelo Flamengo (Foto: Javier Torres/AFP)

Relembre a declaração de Filipe Luís

Na entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo, Filipe Luís revelou o motivo do atacante Pedro não ter sido relacionado para a partida. Segundo o treinador, a postura do atleta nos treinamentos não vinha agradando e ele tinha medo de que esse comportamento poderia se espalhar pelo elenco, caso uma atitude não fosse tomada.

continua após a publicidade

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar - disse Filipe Luís.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís esclareceu situação de Pedro após Flamengo e São Paulo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Apesar da situação, o técnico afirmou que não tem interesse que Pedro seja negociado pelo Flamengo, mas deixou claro que estava incomodado com a postura do camisa 9.

continua após a publicidade

— Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também, falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro, e não vou entrar em detalhes. Mas, obviamente, que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS. Os números são muito inferiores - destacou.