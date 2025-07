Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti compareceu ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, para assistir ao duelo entre Chelsea e PSG, deste domingo (13), pela final do Mundial de Clubes. Além de acompanhar a partida que decidirá o campeão do novo torneio da Fifa, o italiano acompanhará João Pedro, brasileiro titular dos Blues, Marquinhos e Beraldo, do Paris.

O treinador do Brasil optou por não acompanhar o torneio desde o início, mas embarcou no sábado para assistir à decisão. Inicialmente, Ancelotti planejava viajar mais cedo aos Estados Unidos, mas adiou o embarque para concluir os preparativos de sua mudança definitiva para o Brasil. Ele segue em Madri, onde organiza os últimos detalhes antes de se instalar no Rio de Janeiro ainda neste mês.

Dos brasileiros que jogarão a final do Mundial, João Pedro, destaque na partida na classificação do Chelsea contra o Fluminense com dois gols, não foi convocado por Ancelotti, diferente dos dois zagueiros do PSG: Beraldo e Marquinhos.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas em setembro, quando enfrenta o Chile, dia 4, no Maracanã, e fecha a participação na competição fora de casa, contra a Bolívia, dia 9 do mesmo mês, em El Alto.

Apresentação antes da final do Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Chelsea e PSG escalados para a final do Mundial de Clubes

Chelsea e PSG estão escalados para a final do Mundial de Clubes. A equipe inglesa entra em campo com novidades, enquanto os franceses repetem a equipe que derrotou o Real Madrid na semifinal do torneio.

Com o objetivo de surpreender o rival, Enzo Maresca escalou o Chelsea com Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández; Palmer, João Pedro e Pedro Neto. O treinador conta com o retorno de Colwill após cumprir suspensão e tem a volta de Lavia como uma opção no banco de reservas.

Por outro lado, o PSG entra em campo com Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratschelia. Luis Enrique não conta com Willian Pacho e Lucas Hernández, que cumprem suspensão por conta das expulsões nas quartas de final contra o Bayern de Munique.

