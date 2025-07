Brasil x Venezuela feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Brasil estreia na Copa América Feminina neste domingo (13), às 21h (horário de Brasília), diante da Venezuela, em Quito. A bola rola no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, conhecido como Chillogallo, e conta com transmissão do Sportv e da TV Brasil. Na Venezuela, será transmitido por Televen e DSports.

A Seleção Feminina inicia a busca pelo nono título na Copa América, sendo a maior campeã. A única a vencer a hegemonia brasileira foi a Argentina, em 2006. As equipes estão no Grupo B, o mesmo de Colômbia, Paraguai e Bolívia.

Ficha do jogo BRA VEN 1ª RODADA Copa América Feminina Data e Hora Domingo, 13 de julho, às 21h (horário de Brasília) Local Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Favorito à conquista da competição, as brasileiras tiveram preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) e optaram por chegar ao país três dias antes da estreia. Por isso, a altitude pode ser sentida pelas atletas, já que o palco de jogo está a 2.850 metros acima do nível do mar.

A Seleção terá 23 atletas à disposição para a partida, inclusive Marta, Dudinha, Jhonson e Kerolin, para citar algumas. Durante os treinamentos, Arthur Elias investiu em uma postura ainda mais ofensiva, com jogadas de transição e de manutenção da posse de bola.

Dudinha e Jhonson durante treino da Seleção feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

A Venezuela é treinada pelo brasileiro Ricardo Belli, ex-Palmeiras. Na primeira temporada à frente da vinotinto, Belli trouxe mais equilíbrio entre ataque e defesa, e tentará jogo duro contra o Brasil, apesar do favoritismo da amarelinha.

As venezuelanas têm nomes conhecidos pelo torcedor brasileiro, caso da meio-campista Dayana Rodríguez, do Corinthians, e de Ysaura Viso, do 3B da Amazônia. A maioria das convocadas atuam em clubes da Espanha, Venezuela e Brasil.

Tudo sobre o jogo entre Brasil x Venezuela pela Copa América 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

Brasil x Venezuela

1ª rodada — Copa América 2025 (Grupo B)

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador)

📺 Onde assistir: Sportv (com retransmissão via Globoplay para assinantes), TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Fê Palermo, Mariza, Isa Haas e Yasmin; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Dudinha e Amanda Gutierres (Gabi Portilho).

Venezuela (Técnico: Ricardo Belli)

Rebanales; Apóstol, Herrera, Giménez e Angulo; Rodríguez, García, Castellanos e Olivieri; Speckmaier e Altuver.