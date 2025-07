Após tentar presidir a CBF, Ronaldo se encontra com o presidente da entidade

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, se encontrou neste sábado, 12, com o ex-atacante e empresário Ronaldo Fenômeno em Nova York, nos Estados Unidos, às vésperas da final do Mundial de Clubes da Fifa. O encontro, registrado nas redes sociais do dirigente, simboliza uma reaproximação entre Ronaldo e a entidade máxima do futebol brasileiro, após um período marcado por críticas incisivas do ex-jogador à condução da CBF.

— Falamos sobre alguns dos nossos temas prioritários, como calendário, educação continuada da arbitragem e fair play financeiro — escreveu Xaud.

Em dezembro do ano passado, Ronaldo anunciou publicamente sua intenção de concorrer à presidência da CBF. No entanto, após tentar reunir o apoio necessário entre as federações estaduais, ele enfrentou resistência.

— No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo — escreveu o Fenômeno em março, ao oficializar a desistência. Na ocasião, ele não havia conseguido reunir o apoio mínimo de quatro federações e quatro clubes.

Dois meses depois, o então presidente Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo por decisão judicial. Ainda em maio, Samir Xaud, ex-vice-presidente da Federação Roraimense, acabou eleito presidente da CBF, também como candidato único.

Agora no comando da entidade, Xaud busca diálogo com diferentes figuras do futebol nacional, e Ronaldo parece fazer parte dessa estratégia.

— Ronaldo é uma lenda do esporte e contamos muito com ele nessa jornada que estamos apenas iniciando. As portas da CBF estarão sempre abertas para o Fenômeno e para todos os craques do futebol brasileiro — completou o mandatário da CBF.