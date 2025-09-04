Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o volante Jean Lucas não largou totalmente o Bahia neste período de Data Fifa. Concentrado na Granja Comary, o atleta comemorou a goleada de 4 a 1 aplicada pelo Tricolor contra o Confiança, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, no Batistão. O resultado deixa a equipe baiana muito próxima do pentacampeonato do torneio.

Em vídeo gravado no fim da noite desta quarta-feira, logo após a partida, Jean usou famosos bordões para celebrar o resultado conquistado em Aracaju [assista acima].

— Vocês acharam que não ia ter, né? É bicho, é bicho! Setinha tá pra cima, não tem segredo. Pegamos! — brincou Jean Lucas, volante do Bahia, antes da partida entre Brasil e Chile.

Vale lembrar que Jean Lucas não vai poder comemorar o provável título do Bahia ao lado da torcida e dos companheiros de elenco porque ainda estará com a seleção brasileira. A partida de volta está marcada já para este sábado, às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Jean Lucas na Seleção

Jean Lucas, volante do Bahia, durante último treino do Brasil antes da partida contra o Chile (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Um dos principais jogadores do Bahia nesta temporada, com seis gols e três assistências em 43 jogos, Jean Lucas foi convocado para substituir Joelinton na Seleção principal e se tornou o primeiro jogador do Bahia a vestir a Amarelinha desde 1991, quando o meia Luís Henrique representou o clube na Copa América e também em amistosos.

A seleção brasileira enfrenta o Chile, no Maracanã, às 21h30 desta quinta (horário de Brasília), e depois encara a Bolívia, em El Alto, na próxima terça, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A equipe treinada por Carlo Ancelotti já está classificada para o Mundial.

