Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia

A convocação de Jean Lucas para representar a seleção brasileira é um marco histórico para o clube, mas também representa "prejuízo" para uma decisão regional. O meia não vai estar disponível no elenco para disputar as finais da Copa do Nordeste contra o Confiança, nos dias 3 e 6 de setembro, justamente o período da Data Fifa.

Diante de um calendário apertado para o Bahia nesta temporada, a CBF adiou as últimas rodadas da fase de grupos porque o Tricolor disputava a Libertadores no início do ano. A cada semana, as competições passaram a se afunilar, e 365 dias pareceram pouco no calendário da equipe. Por isso, a Copa do Nordeste atrasou e só vai acabar na próxima semana.

O primeiro jogo da final do Nordestão está marcado para as 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), no Batistão, enquanto o jogo da volta será no sábado (6), às 17h30, na Arena Fonte Nova.

Jean Lucas, no entanto, estará concentrado com a seleção brasileira do dia 1º ao dia 9 de setembro para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. O Brasil se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, e encara o Chile na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília).

Quem deve ser o substituto de Jean Lucas?

O calendário apertado também encurtou as opções de Rogério Ceni no elenco do Bahia, já que atletas da mesma posição de Jean Lucas estão machucados, a exemplo de Caio Alexandre e Acevedo. Ambos são dúvidas para a grande decisão.

Neste cenário, Rogério Ceni tem a opção de escalar Michel Araújo, Cauly ou Rodrigo Nestor, para ter um meio de campo mais construtor, ou o volante Rezende, se quiser reforçar a marcação.

— Temos que nos reinventar todos os dias, fazer com que façam funções diferentes. O cansaço começa a pegar a todos, temos que fazer análises mais profundas [...] A gente está nessa sequência de um jogo a cada quatro dias. Todos se doaram muito, mas estão fisicamente no limite. Os jogadores estão muito cansados — destacou Rogério Ceni em entrevista depois da partida contra o Santos.