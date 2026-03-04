A Seleção Brasileira Feminina entra em campo logo mais, às 18h30 (horário de Brasília), contra a Venezuela, no segundo amistoso internacional do Brasil nesta Data Fifa. A bola rola no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e conta com transmissão do Sportv.

Nos últimos dez confrontos contra a Venezuela, as brasileiras venceram todos, marcaram 51 gols e sofreram apenas um, segundo dados da plataforma O Gol.

Para o confronto, o técnico Arthur Elias promoveu uma série de mudanças na equipe em relação ao time que venceu a Costa Rica por 5 a 2 na última sexta-feira (27). Apenas a lateral Fê Palermo permanece na equipe.

O time titular terá: Cláudia; Fê Palermo, Lauren, Tarci e Yasmin; Ana Vitória, Maiara e Gabi Zanotti; Adriana, Geyse e Luany. A meia Maiara, do Angel City, estreia pela Seleção principal.

Já Ricardo Belli manteve a base e irá para o duelo com força máxima, com destaque para Day Rodríguez, jogadora do Corinthians. A Venezuela conta com: Cacéres; Martínez, Gimenez e Michelle Romero; Day Rodríguez, Daniuska Rodríguez, Carrasco e García; Oliverieri, Antonella Jimenez e Higuera.

Day Rodríguez durante Corinthians x Santa Fe, pela Libertadores Feminina, (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

BRASIL X VENEZULA FEMININO - ONDE ASSISTIR

Amistoso internacional

Data: quarta-feira, 4 de março

Horário: 18h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Cláudia; Fê Palermo, Lauren, Tarci e Yasmin; Ana Vitória, Maiara e Gabi Zanotti; Adriana, Geyse e Luany. Técnico: Arthur Elias.

VENEZUELA: Cacéres; Martínez, Gimenez e Michelle Romero; Day Rodríguez, Daniuska Rodríguez, Carrasco e García; Oliverieri, Antonella Jimenez e Higuera. Técnico: Ricardo Belli.