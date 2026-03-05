O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Venezuela nesta quarta e a derrota, mesmo se tratando de uma partida amistosa, não foi bem recebida pelas jogadoras. Tarciane, uma das titulares da partida, avaliou o desempenho da equipe.

— A gente jogou muito mal, começou o jogo muito mal. Não entramos com muita vontade e elas entraram com 100 e a gente entrou com 10, então elas conseguiram fazer os dois gols, acho que a gente, se não me engano, deu só um chute no gol no primeiro tempo e isso não é o Brasil, não é assim que a gente joga. A gente sempre coloca volume no jogo e hoje não foi um dia bom, sabemos disso. Nos cobramos de entrar melhor nessa paralisação, mas a gente precisa ser melhor, a gente precisa entrar melhor. Eu acho que o individual, cada uma se cobrar mais um pouquinho, para a gente poder entregar o melhor para a seleção. Esse foi o resultado, não fomos bem, temos que aceitar, elas foram melhores que a gente, desempenharam melhor — disse, em entrevista ao Sportv.

— Qualquer derrota, não só porque é contra a Venezuela, mas qualquer derrota (é ruim). A gente vem aqui e quer honrar a camisa da Seleção Brasileira, e hoje, como eu falei, a gente não desempenhou bem, fizemos um jogo mau. Tem mais dois dias para o jogo contra o México para a gente melhorar e fazer um bom jogo — completou a zagueira, peça de confiança de Arthur Elias.

A Seleção Brasileira enfrenta as mexicanas no próximo sábado (7), às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Será o último jogo do Brasil nesta Data Fifa — a Amarelinha volta a campo em abril, no Fifa Series.

