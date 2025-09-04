O Bahia foi soberano na noite desta quarta-feira e venceu o Confiança por 4 a 1 no Batistão, em Aracaju, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Um dos destaques do Tricolor foi Rodrigo Nestor, que marcou um gol de falta em um dos momentos mais difíceis do jogo e viu sua estrela brilhar mais uma vez em decisões para colocar o time baiano com uma mão na taça regional.

Nestor marcou o que talvez tenha sido o gol mais importante para o Bahia na partida. Com 2 a 0 de vantagem, a equipe de Rogério Ceni tomou um gol do Confiança logo aos quatro minutos do segundo tempo, o que animou o time e a torcida sergipana. Mas, em uma cobrança de falta despretenciosa na entrada da área, o camisa 11 bateu na bola com perfeição e mandou na gaveta para fazer o terceiro do Bahia.

Não só isso, ele também deu assistência em um cruzamento certeiro para Lucho Rodríguez abrir o placar logo aos três minutos de jogo.

Depois do apito final, o atleta falou do seu poder de decisão em jogos importantes, a exemplo do gol e assistência na final da Copa do Brasil em 2023 e do passe para gol na decisão do Paulistão 2021, ambos com a camisa do São Paulo.

— Eu sempre falei que sou um cara muito abençoado, é incrível como nessas horas minha estrela costuma brilhar. É inevitável, sempre acontece. Estou muito feliz pelo resultado, tivemos muitos atletas da base, o que mostra bem o projeta do Bahia. Mas não tem nada ganho, sábado tem mais. Fizemos uma vantagem um pouco elástica, mas não tem nada ganho. Já passei por situações assim e tome a virada no segundo jogo. Temos que chegar e jogar igual ou melhor — comemorou Nestor em entrevista ao canal Premiere.

Participações em gols de Nestor nas decisões:

2021: São Paulo 2 x 0 Palmeiras - assistência na final do Paulistão (São Paulo campeão); 2022: São Paulo 3 x 1 Palmeiras - assistência na final do Paulistão (Palmeiras campeão); 2023: Flamengo 0 x 1 São Paulo - assistência no primeiro jogo da final da Copa do Brasil; 2023: São Paulo 1 x 1 Flamengo - gol no segundo jogo da final da Copa do Brasil (São Paulo campeão); 2025: Confiança 1 x 4 Bahia - gol e assistência na primeira final da Copa do Nordeste.

Próximos jogos do Bahia

A partida de volta da grande decisão está marcada para as 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com promessa de casa cheia. O Tricolor tem mais um compromisso eliminatório às 19h da próxima quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Fluminense pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

É mais uma chance para Nestor confirmar esse protagonismo em finais e tentar cavar uma vaga no time titular de Rogério Ceni.