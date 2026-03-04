O segundo tempo do amistoso entre Brasil e Venezuela, realizado em Toluca, precisou ser interrompido aos 26 minutos devido à forte chuva e à presença de trovões na região.

O protocolo de segurança adotado em jogos internacionais, incluindo eventos da FIFA nos Estados Unidos, determina a suspensão imediata da partida sempre que há risco de raios, garantindo que atletas, comissão técnica e público se abriguem em local seguro.

Nesses casos, a retomada do jogo só poderá ocorrer após 30 minutos do último registro de raio na proximidade do estádio. Por volta de 20h20, o sistema de som do estádio chegou a anunciar que a partida voltaria em 10 minutos. A partida foi reiniciada após 30 minutos.

Como estava o amistoso

Antes da paralisação, o jogo seguia com a Venezuela vencendo por 2 a 0 e com o controle das ações. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Higuera marcou após a defesa inicial de Cláudia, ampliando a vantagem do time vinotinto.

A Seleção Brasileira tentou reagir com mudanças estratégicas, promovendo entradas de Brena, Ana Vitória, Mariza, Tamires, Aline Gomes e Kerolin, mas enfrentou dificuldades para criar chances diante da pressão adversária e da intensa chuva que se instalou no CT do México.

