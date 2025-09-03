Bahia goleia o Confiança e encaminha título da Copa do Nordeste

Em uma noite chuvosa na cidade de Aracaju, Confiança e Bahia fizeram um jogo quente nesta quarta-feira, nos primeiros 90 minutos da final da Copa do Nordeste. Favorito diante de uma equipe que disputou a Série C, o Tricolor fez valer seu poderio e superou as condições adversas de um Batistão lotado para dominar e vencer por 4 a 1. Lucho Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende deixaram o time baiano com uma mão na Orelhuda, enquanto Ronald Camarão foi o responsável por manter o Dragão com um sopro de esperança.

A partida de volta da grande decisão está marcada para as 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com promessa de casa cheia. Caso o Confiança consiga uma reação improvável e empate o placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

Iago Borduchi e Willian José (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Bahia domina o primeiro tempo

A bola rolou debaixo de um dilúvio na Arena Batistão, mas o clima não esfriou o ímpeto do Bahia. Se pelo chão estava complicado jogar, mesmo com o gramado suportando bem o volume de água, o Tricolor tratou de abrir o placar logo na primeira bola parada que teve. Rodrigo Nestor cobrou escanteio pela direita e achou Lucho Rodríguez bem posicionado na área para acertar um lindo chute e estufar as redes aos três minutos.

Um gol muito importante para tranquilizar um Bahia com escalação muito alterada em condições adversas, já que o time poderia se complicar com um estilo de jogo que preza pela posse de bola. A equipe de Rogério Ceni até ousou trocar mais passes e criou grande chance com Cauly, que tirou tinta da trave aos 14 minutos. Apoiado pela torcida que lotou o Batistão, o Confiança esboçou uma reação, mas quem balançou as redes foi o time baiano, aos 26 minutos. Em uma das suas melhores atuações da temporada, Lucho Rodríguez virou garçom e cruzou para Willian José ampliar.

Antes do intervalo, Lucho ainda perdeu duas grandes oportunidades que poderiam ter encaminhado o título do Bahia nos primeiros 45 minutos dos 180 a serem disputados contra o Dragão.

Lucho Rodríguez e Vitinho comemoram gol do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Título da Copa do Nordeste encaminhado

Quando tudo parecia resolvido, o Confiança acordou no início do segundo tempo e deu ares de uma verdadeira final ao duelo. Aos dois minutos, Luiz Otávio acertou uma bomba e exigiu grande defesa de Ronaldo. Logo em seguida, porém, o Dragão chegou ao gol. Em bola longa, Ronald Camarão aproveitou posicionamento falho da defesa do Bahia, foi acionado no ataque e partiu antes da linha do meio de campo para balançar as redes na saída do goleiro tricolor.

A reação do Dragão parecia iminente até Renilson cometer falta em Lucho Rodríguez na entrada da área, aos sete minutos. Na cobrança, Rodrigo Nestor bateu na bola com perfeição e mandou sem chances para o goleiro Allan.

Sem poder de reação, o Confiança não conseguiu entrar no jogo novamente e viu o Bahia administrar até fazer o quarto gol, aos 40 minutos, em cabeceio de Rezende depois de cobrança de escanteio de Michel Araújo. Um gol que deixou o Tricolor com uma mão e meia na taça da Copa do Nordeste e fez a torcida baiana gritar "campeão" antes do apito final.

Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Confiança com a torcida, pela final da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Próximo jogos

O segundo jogo da final às 17h30 deste sábado é o último do calendário do Confiança na temporada, já que a equipe foi eliminada na primeira fase da Série C.

O Tricolor, por sua vez, tem mais um compromisso eliminatório às 19h da próxima quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Fluminense pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na partida de ida, o time baiano venceu por 1 a 0.

✅Ficha técnica

CONFIANÇA 1 X 4 BAHIA

FINAL (IDA) - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Batistão, Aracaju;

🥅 Gols: Lucho Rodríguez, 3'/1ºT, Willian José, 26'/1ºT, Rodrigo Nestor, 8'/2ºT e Rezende, 40'/2ºT (Bahia); Ronald Camarão, 4'/2ºT (Confiança);

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo Nestor (Bahia); Renilson (Confiança);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Vieira)

Allan; Weriton, Renilson (Matheusinho), Valdo e Eduardo Moura; Luiz Otávio, Airton, Vitinho (Dionísio) e Ronald Camarão; Neto e Thiago Santos (Breyner Camilo).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo (Sidney), Rodrigo Nestor, Vitinho (Tiago) e Cauly (Juninho); Lucho Rodríguez e Willian José (Michel Araújo).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).